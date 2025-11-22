الأولمبية العراقية تتحرّك بعد العقوبات الأميركية على رئيسها

- أعلنت اللجنة الأولمبية العراقية تعيين عبد السلام خلف لإدارة شؤون العمل الأولمبي مؤقتًا بعد استهداف رئيسها عقيل مفتن بعقوبات أميركية بتهمة الارتباط بإيران. - أكدت اللجنة أن هذا القرار يهدف لحماية الرياضة العراقية من أي إشكالات قانونية، وتم إشعار اللجنة الأولمبية الدولية بالإجراء. - كلف مفتن فريقًا من المحامين لمتابعة قضيته مع الخزانة الأميركية، نافيًا صحة الاتهامات التي وصفها بالافتراءات، والتي تهدف إلى التشويه والإرباك.

أعلنت اللجنة الأولمبية العراقية، أمس الجمعة، قرارًا يخص رئيسها، عقيل مفتن، بعدما استهدفته عقوبات أميركية بتهمة الارتباط بإيران، الشهر الماضي، وذلك عبر تعيين نائبه الأول، عبد السلام خلف، بإدارة شؤون العمل الأولمبي، خلال الفترة المقبلة، إلى حين انتهاء القضية.

وقالت اللجنة، في بيان رسمي نشرته على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك: "انطلاقاً من روح المسؤولية، وحرصاً على حماية مسيرة الرياضة العراقية من أي إشكالات قانونية أو معوقات قد تؤثر على تطورها المتصاعد في المحافل العالمية والقارية، يودّ المكتب الإعلامي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية توضيح الآتي: بناءً على متطلبات العمل والتزاماً بالميثاق الأولمبي، وبمبادرة من رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، الدكتور عقيل مفتن، ووفق الإجراءات القانونية النافذة، تم تخويل النائب الأول عبد السلام خلف بإدارة شؤون العمل الأولمبي بصورة مؤقتة ولحين حسم القضية، وقد تم إشعار اللجنة الأولمبية الدولية بهذا الإجراء بكتاب رسمي منذ أكثر من أسبوعين".

وختمت: "في الوقت نفسه، كلّف رئيس اللجنة الأولمبية فريقاً متخصصاً من المحامين بمتابعة قضيته مع الخزانة الأميركية، مؤكداً أن ما تم تداوله بشأن هذا الملف لا يمت للحقيقة بصلة، ولا يعدو كونه افتراءات تهدف إلى التشويه وإحداث الإرباك". وتأتي هذه الخطوة بطبيعة الحال لحماية الرياضة العراقية الأولمبية من أي مخاطر إيقاف، خاصة أن واشنطن كانت قد فرضت عقوبات في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على أفراد عراقيين اتهمتهم بمساعدة النظام الإيراني في التهرّب من العقوبات الأميركية، بينهم عقيل مفتن وشقيقه.

وقالت واشنطن، في وقتٍ سابق، عن مفتن وشقيقه إنهما على "علاقات وثيقة مع مسؤولين كبار في استخبارات الحرس الثوري الإيراني، إلى جانب المساعدة في توليد الأموال ونقلها إلى المليشيات في العراق، التي تدعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".