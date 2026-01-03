الأهلي يُلحق الهزيمة الأولى بالنصر في الدوري السعودي

- الأهلي يحقق فوزًا مثيرًا على النصر بنتيجة 3-2، ليكسر سلسلة انتصارات النصر ويشعل المنافسة على لقب الدوري السعودي، حيث رفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع. - المباراة شهدت تألق إيفان توني بتسجيله هدفين للأهلي، بينما سجل ميريح ديميرال هدف الفوز، في حين أحرز عبد الإله العمري هدفي النصر. - طرد علي مجرشي من الأهلي ونواف بوشل من النصر، بينما غاب ساديو ماني وفرانك كيسيه عن المباراة بسبب مشاركتهما في كأس أمم أفريقيا.

نجح النادي الأهلي في إلحاق الهزيمة الأولى بغريمه النصر خلال الموسم الحالي، بعدما حسم مواجهة القمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري السعودي لكرة القدم، ليرفع "الراقي" رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب.

وتجمّد رصيد نادي النصر عند 31 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما تجرّع مرارة الهزيمة الأولى في منافسات الموسم الحالي من المسابقة القارية، إذ لم يخسر رفاق القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو منذ الجولة الأخيرة في الموسم الماضي على يد نادي الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتقدّم الأهلي عن طريق الإنكليزي إيفان توني في الدقيقة السابعة، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة الـ20، فيما عاد النصر للمباراة بهدف تقليص الفارق عن طريق عبد الإله العمري في الدقيقة الـ31. ونجح النصر في إدراك التعادل عن طريق اللاعب نفسه في الدقيقة الـ44 لينتهي الشوط الأول بالتعادل، لكن في الدقيقة الـ55 سجّل التركي ميريح ديميرال هدف الفوز لـ"الراقي"، مقتنصاً ثلاث نقاط ثمينة من المتصدر ومشعلاً بذلك المنافسة على اللقب.

وأكمل الأهلي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه علي مجرشي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، وبعده بثلاث دقائق تعرّض لاعب النصر نواف بوشل للطرد. واعتمد النصر ومدربه البرتغالي جورج جيسوس على النجم البرتغالي وقائد الفريق كريستيانو رونالدو في قيادة خط الهجوم، إلى جانب زميله ومواطنه جواو فيليكس، الذي يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 14 هدفاً، بفارق هدف واحد فقط عن رونالدو صاحب المركز الثاني.

وافتقد النصر خدمات نجمه السنغالي ساديو ماني، الذي يلعب حالياً مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا بالمغرب، فيما خسر الأهلي أيضاً نجم خط الوسط العاجي فرانك كيسيه للسبب ذاته، وحارس مرماه السنغالي إدوارد ميندي، الذي حل محلّه عبد الرحمن الصانبي، بالإضافة إلى الجناح الجزائري رياض محرز.