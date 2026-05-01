الأهلي يواجه الزمالك في قمة الحسابات وشبح الغياب عن الأبطال

- يواجه النادي الأهلي المصري أزمة حادة تهدد غيابه عن دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه، مع تراجع فرصه في المنافسة على لقب الدوري المصري الذي يتصدره الزمالك برصيد 50 نقطة. - تلقى الأهلي هزيمة قاسية من بيراميدز بثلاثية نظيفة، مما أبقاه في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، مما يعقد فرصه في التأهل لدوري الأبطال الموسم القادم. - رغم الصعوبات، يتمسك الأهلي بأمل الفوز في ثلاث مباريات متتالية وانتظار تعثر الزمالك وبيراميدز، لتحقيق مفاجأة كبرى في المنافسة على لقب الدوري والتأهل لدوري الأبطال.

يعيش النادي الأهلي المصري أزمة حادة في الموسم الجاري، بعدما أصبح مُهدداً بالغياب عن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم القادم للمرة الأولى في تاريخه، بالإضافة إلى عدم قدرته على المنافسة في حسم لقب الدوري المصري، الذي يتربع على عرشه غريمه الزمالك، برصيد 50 نقطة، قبل المواجهة بينهما اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القدس المحتلة.

وتلقى الأهلي ضربة موجعة على يد نادي بيراميدز الاثنين الماضي، بعدما سقط أمامه بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بلقب الدوري المصري لكرة القدم، رغم أن الزمالك تعثر في الجولة نفسها، عندما تعادل سلبياً مع إنبي، الأمر الذي جعل الفريق الأحمر يبقى في المركز الثالث، برصيد 44 نقطة، وفي حال مواصلته للنتائج نفسها، فإن مسألة قدرته على خطف بطاقة التأهل إلى أبطال أفريقيا في الموسم القادم تصبح معدومة.

ورغم صعوبة المهمة، لكن الأهلي ما زال يتمسك بقدرته على رسم السعادة على وجوه جماهير الغاضبة، لكن شرط تحقيق الانتصار في ثلاث مواجهات متتالية، مع انتظار تعثر منافسه بيراميدز صاحب المركز الثاني والزمالك متصدر جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، الذي يقترب من نهايته، وربما سيكون الجميع على موعد مع المفاجأة الكبرى حينها.

وتكمن المفاجأة الكبرى في قدرة الأهلي على حسم مواجهة القمة أمام الزمالك، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج على لقب الدوري المصري، ثم الفوز على إنبي، وبعدها الانتصار على المصري البورسعيدي، ما يعني أن الفريق الأحمر سيصل إلى نقطته رقم 53، لكن كل شيء مرتبط بالنتائج التي سيحققها بيراميدز (47 نقطة) والزمالك.

ويخوض الزمالك ثلاث مواجهة قوية للغاية، الأولى ضد غريمه الأهلي، ثم سموحة وبعدها سيراميكا كليوباترا، حيث يأمل الفريق الأحمر، بعدم قدرة الزمالك على تخطي النقطة رقم 53، من أجل دخوله رسمياً في المنافسة على لقب الدوري المصري وحسم التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا في الموسم القادم، مع متابعة ما سيفعله بيراميدز.

ويملك بيراميدز ثلاث مواجهات سهلة على الورق، على عكس الأهلي والزمالك، حيث سيلعب الفريق السماوي ضد كل من: إنبي، سيراميكا كليوباترا وسموحة، الأمر الذي سيجعل الجماهير تراقب ما سيحدث في كل جولة من منافسات الدوري المصري، من أجل معرفة هوية بطل المسابقة المحلية، ومن سيحسم بطاقات التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا بالموسم القادم.