الأهلي يواجه أزمات قبل قمة الزمالك على كأس السوبر المصري

- يواجه الأهلي تحديات كبيرة قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025، حيث يعاني من غيابات مؤثرة تشمل حسين الشحات وإمام عاشور، بالإضافة إلى غموض موقف المهاجمين نيتس غراديشار ومحمد شريف بسبب الإصابات. - الضغوط الجماهيرية تشكل أزمة معنوية للأهلي، خاصة على أحمد مصطفى زيزو الذي يواجه فريقه السابق الزمالك لأول مرة، وسط حملات جماهيرية ضده على مواقع التواصل الاجتماعي. - مستقبل المدرب ييس توروب على المحك، حيث يتعرض لانتقادات بسبب تراجع النتائج، ويحتاج للفوز على الزمالك لتحقيق أول لقب كبير مع الأهلي وتثبيت أقدامه.

ينتظر نادي الأهلي مهمة صعبة عندما يخوض قمة الزمالك، الأحد (في تمام الساعة 5:30 بعد الظهر بتوقيت القدس المحتلة)، في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم نسخة 2025 في الإمارات، ويواجه الفريق الأحمر حامل اللقب ثلاث أزمات حقيقية قبل ساعات من الكلاسيكو المحلي الكبير.

ويتصدر قائمة أزمات النادي الأهلي الفنية الغيابات في صفوفه التي تمثل مأزقاً كبيراً بالنسبة له حيث يفتقد الأهلي في قمة الزمالك لأهم لاعبي القمة الأخيرة بينهما في بطولة الدوري المصري، وهو حسين الشحات لاعب الوسط الهجومي صاحب "هدف وأسيست" في المباراة الأخيرة بداعي الإصابة، كما يفتقد الأهلي لاسم آخر كبير، هو إمام عاشور لاعب الوسط الهجومي والعقل المفكر العائد من رحلة مرض طويلة ومعاناة مع الكبد، وهو نجم سابق في الزمالك، بالإضافة إلى كونه أفضل لاعبي الأهلي في الموسم الماضي. وتعرض النادي الأهلي لأزمة أخرى في ملف الغيابات، تتمثل في غموض موقف مهاجميه نيتس غراديشار الذي تعرض للإصابة في لقاء سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي مع عودة محمد شريف للتدريبات بعد فترة غياب دامت أسابيع له بداعي الإصابة أيضاً.

وتظهر أزمة ثانية في الأهلي معنوية قبل القمة أمام الزمالك، وتتمثل في الضغوط الجماهيرية الكبرى المنتظر أن يتعرض لها أحمد مصطفى زيزو نجم الوسط الهجومي في أول مباراة له أمام فريقه السابق الزمالك، ويخشى الجهاز الفني للأهلي على لاعبه من وطأة هذه الضغوط، خاصة وأن جماهير الزمالك تشن حملة كبيرة على اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية الموسم الجاري، ويراهن ييس توروب المدير الفني على مدى قدرة زيزو على تحمل هذه الضغوط وسط اتجاه لأن تتم دراسة موقف اللاعب في أرض الملعب ومستواه بشكل دقيق واتخاذ قرارات حال تأثره بالهتافات الجماهيرية المضادة المنتظرة في نهائي كأس السوبر المصري.

وتبرز أزمة ثالثة وهي أزمة مستقبل المدير الفني ييس توروب الذي يرتبط بعقد حتى 2028 وهو عقد قد ينتهي سريعاً، حال عدم تحسن النتائج والعروض، خاصة وأن لقاء القمة يعد أول فرصة حقيقية بالنسبة إلى المدرب الدنماركي في الحصول على لقب كبير مع الأهلي في ولايته الجديدة. وتعرض المدرب ييس توروب لانتقادات في الأيام الأخيرة قبل كأس السوبر المصري، بسبب تعادل النادي الأحمر في آخر مباراتين له في الدوري المحلي وفقدان قمة جدول الترتيب، ويسعى للهروب من الانتقادات المبكرة، وتثبيت أقدامه من خلال الفوز على الزمالك وحصد لقب بطل كأس السوبر المصري.