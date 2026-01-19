الأهلي يهزم الزمالك ويتوج ببطولة السوبر المصري لكرة الطائرة

- توّج النادي الأهلي بطلاً لكأس السوبر المصري للكرة الطائرة 2026 للمرة الرابعة على التوالي، بعد فوزه على الزمالك بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة النهائية التي أُقيمت في مدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة. - تألق لاعبو الأهلي مثل عبد الرحمن الحسيني ومصطفى جابر، بينما برز من الزمالك المحترف الروسي ديمتري، لكن غياب التركيز في حائط الصد أثر على أداء الزمالك. - فاز نادي بتروجت بالميدالية البرونزية بعد تغلبه على الاتحاد السكندري بثلاثة أشواط نظيفة، محققاً المركز الثالث في البطولة.

توّج النادي الأهلي بطلاً لكأس السوبر المصري للكرة الطائرة، نسخة 2026، للمرة الرابعة على التوالي، بعدما حقق الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثة أشواط مقابل شوط، في المباراة النهائية للبطولة التي جرت بينهما مساء الاثنين في مدينة السادس من أكتوبر، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتألق في الأهلي عدد من اللاعبين، مثل عبد الرحمن الحسيني ومصطفى جابر وعبد الرحمن سعودي وسيف عابد، وتألق في صفوف الزمالك المحترف الروسي ديمتري ومحمود إبراهيم وياسين عبد الرحيم، ولكن أُخذ على النادي الأبيض غياب التركيز في تنفيذ حائط الصد. وبدأ الأهلي (الأكثر تتويجاً باللقب) الشوط الأول بكل قوة عبر الضربات الساحقة وحائط الصد، ونجح في التقدم تدريجياً في النتيجة (7-2)، ثم رفع الفارق إلى ست نقاط مع منتصف الشوط وتقدم (16-10)، وواصل تفوقه الكامل على الزمالك لينهي الشوط بفارق تسع نقاط كاملة بنتيجة (25-16).

وفي الشوط الثاني، بدأ الأهلي المواجهة مستفيداً من تألق لاعبه عبد الرحمن الحسيني، ونجح في التقدم بفارق مريح تدريجياً، وتقدم الأهلي أكثر، وسط تراجع تام للزمالك، لينهي الفريق الأحمر الشوط لصالحه بفارق عشر نقاط كاملة بنتيجة (25-15). وجاء الشوط الثالث مثيراً في بدايته، حيث تقدم الزمالك (1-صفر)، ولكن سرعان ما عاد الأهلي في النتيجة عبر الضربات الساحقة ليصل إلى (7-3)، وظهر في الصورة ديمتري محترف الزمالك الذي حقق أكثر من نقطة متتالية، ليقترب الزمالك في النتيجة، قبل أن يحسمه الفريق الأبيض (31-29).

وفي الشوط الرابع، بدأ الأهلي بقوة، وتقدم في النتيجة (5-2 و7-4 و9-6)، وواصل التفوق (19-16 ثم 24-20)، وحسم الشوط والنتيجة (25-21)، ليحصد لقب بطل كأس السوبر المصري. وفاز نادي بتروجت على الاتحاد السكندري بثلاثة أشواط نظيفة، وحقق الميدالية البرونزية والمركز الثالث في السوبر المصري، وشهد الشوط الأول فوز بتروجت (25-17)، وحقق الفوز في الثاني بنتيجة (25-21)، وجاء الفوز في الثالث بنتيجة (25-14).