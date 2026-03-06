الأهلي ينتصر محلياً ويخسر جماهيره في أبطال أفريقيا أمام الترجي

- حقق الأهلي فوزاً مهماً على المقاولون العرب 3-1 في الدوري المصري، رغم إصابة كريم فؤاد وحرمانه من جماهيره في إياب ربع نهائي أبطال أفريقيا ضد الترجي. - سجل أهداف الأهلي تريزيغيه وعاشور والشحات، ليرفع الفريق رصيده إلى 40 نقطة، مما يزيد الضغط على الزمالك المتصدر وبيراميدز. - تلقى الأهلي عقوبات من "كاف" تشمل منع الجماهير وغرامات مالية بسبب أحداث مباراة الجيش الملكي، ويستعد لمواجهة الترجي في تونس والقاهرة.

حقق نادي الأهلي انتصاراً مهماً على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 3-1، اليوم الخميس، في مسابقة الدوري المصري لكرة القدم، ضمن الأسبوع الحادي والعشرين على ستاد عثمان بالجبل الأخضر، رغم تلقيه بعض الأخبار السيئة، بعد إصابة لاعبه كريم فؤاد وخروجه من الملعب مبكراً إلى جانب حرمانه من جماهيره خلال إياب ربع نهائي أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي على استاد القاهرة الدولي في 21 مارس/ آذار الجاري.

وجاءت ثلاثية الأهلي عن طريق محمود حسن تريزيغيه في الدقيقة 35 بعد تمريرة مميزة من إمام عاشور، ليضيف الأخير الهدف الثاني، قبل أن يقلص محمد سالم الفارق لـ"المقاولون" في الدقيقة 85، قبل أن يختتم حسين الشحات الثلاثية في الوقت بدل الضائع بعد مجهود فردي رائع، ليرفع بذلك الفريق رصيده إلى 40 نقطة من 19 مباراة ليضغط أكثر على الزمالك المتصدر بنفس الرصيد لكن مع مباراة أقل وهو نفس عدد نقاط بيراميدز أيضاً الذي حقق فوزاً مهماً الليلة على حرس الحدود 3-1.

وقبل المباراة أكد الأهلي في بيان رسمي الخميس، أنّه تلقى خطاباً من الاتحاد الأفريقي (كاف) تضمّن قرار لجنة الانضباط بمنع حضور جماهيره "من المباريات الأفريقية خلال مباراتين قادمتين، على أن تكون الثانية مع إيقاف التنفيذ"، كما أكد أنّه تلقى "غرامة مالية قدرها 50 ألف دولار بالإضافة إلى 10 آلاف دولار أخرى لاستخدام الليزر. وذلك لما بدر من الجماهير أثناء مباراة الأهلي والجيش الملكي في ختام دور المجموعات".

وألقت جماهير الأهلي عبوات المياه الفارغة على لاعبي الجيش الملكي عقب المباراة التي انتهت بالتعادل بدون أهداف على استاد القاهرة الدولي، ليصعد الفريقان معاً عن المجموعة الثالثة إلى الدور ربع النهائي، وعلى إثرها تقدّم النادي المغربي بشكوى للجنة الانضباط، فيما رد الأهلي بأن جمهور الجيش الملكي هو من بدأ بأعمال الشغب في المدرجات.

يُذكر أن الأهلي سيواجه الترجي ذهاباً بملعب رادس بالعاصمة التونسية يوم 14 مارس/ آذار الجاري، على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة بعدها بأسبوع، لكن من دون جماهيره، وهو الساعي لتحقيق اللقب رقم 13 في تاريخه.