الأهلي يفوز على الزمالك ويشعل المنافسة على لقب الدوري المصري

حسم النادي الأهلي المواجهة أمام الزمالك، مساء الجمعة، بعد الفوز بنتيجة كبيرة بثلاثية نظيفة في المواجهة التي استضافها استاد القاهرة الدولي، ليُعزز آماله بالمنافسة على لقب بطولة الدوري المصري لكرة القدم في موسم 2025-2026، بعد أن قلّص الفارق مع الأهلي إلى ثلاث نقاط، وليشعل كذلك المنافسة بين الثلاثي الزمالك وبيراميدز والأهلي في مقدمة الترتيب.

وقدم الأهلي مباراة كبيرة أمام منافسه نادي الزمالك في المواجهة، وأثبت أنه قادر على الاستمرار في المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري لكرة القدم، خصوصاً بعد العرض الكروي القوي الذي قدمه في الشوط الأول من المواجهة، في وقت لم يظهر فيه نادي الزمالك المتصدر بالمستوى المطلوب، وغابت عنه اللمسات الأخيرة أمام المرمى، ليفشل في هزّ الشباك طوال 90 دقيقة.

وأنهى الأهلي الشوط الأول من المواجهة بالتقدم بهدفين نظيفين، إثر كرة رأسية من أشرف بن شرقي حولها مباشرةً نحو الشباك، ليمنح الأهلي التقدم في المباراة، ثم أضاف حسين الشحات الهدف الثاني، إثر تسلّمه كرةً داخل منطقة الجزاء، ثم تابعها بتسديدة قوية في الشباك، ليخرج النادي الأحمر صاحب المركز الثالث في الترتيب بتقدم مريح بهدفين نظيفين مع نهاية الحصة الأولى.

وفي الشوط الثاني تحرّك نادي الزمالك بحثاً عن هدف تقليص الفارق من دون نجاح حتى الدقيقة 55، حين حصل على ركلة جزاء، لكن اللاعب حسام عبد المجيد أهدرها، ليحصل الأهلي بعد ذلك على ركلة جزاء في المواجهة، أهدرها أيضاً محمود تريزيغيه، ليحرم فريقه من تقدم مريح بثلاثية نظيفة، إلا أن الهدف الثالث لم يتأخر كثيراً، وحمل إمضاء نجم المواجهة المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 74، ليُؤكد قوة الأهلي في القمة، وقدرته على حسم المباراة لمصلحته.

وحافظ الأهلي بعد هذا الفوز الكبير على نادي الزمالك بثلاثية نظيفة على حظوظه بالمنافسة على لقب بطولة الدوري المصري هذا الموسم، بوصوله إلى النقطة 47، وبفارق ثلاث نقاط عن فريق الزمالك المتصدر صاحب الـ50 نقطة، وبيراميدز الوصيف صاحب الـ50 نقطة أيضاً، الذي فاز اليوم أيضاً على إنبي بنتيجة 3-2. ومع تبقي مباراتين من موسم الدوري المصري، ستشتد المنافسة في الأمتار الأخيرة من أجل حسم لقب هذا الموسم.