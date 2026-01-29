الأهلي يفرض أكبر عقوبة في تاريخه على إمام عاشور

- قرر النادي الأهلي المصري تغريم إمام عاشور بمبلغ 1.5 مليون جنيه وإيقافه لمدة أسبوعين بسبب غيابه عن رحلة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانغ أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا. - أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي أن اللاعب سيخضع لتدريبات منفردة طوال فترة الإيقاف، وتعد هذه العقوبة الأضخم في تاريخ الفريق. - تأتي هذه العقوبة بعد أن تعرض عاشور لعقوبة مالية سابقة في عام 2024 بسبب اعتراضه على عدم المشاركة ودخوله في مشادة مع قائد الفريق.

قرر النادي الأهلي المصري تغريم لاعب وسط الفريق، إمام عاشور (27 عاماً)، بمبلغ مالي يصل إلى مليون و500 ألف جنيه (30 ألف دولار أميركي)، وإيقافه لمدة أسبوعين، عقاباً له على الغياب عن رحلة السفر إلى تنزانيا لملاقاة يانغ أفريكانز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي، اليوم الخميس، عن تفاصيل العقوبة، وكتب عبر حسابه الرسمي: "قرر وليد صلاح الدين مدير الكرة إيقاف إمام عاشور لاعب الفريق لمدة أسبوعين مع تغريمه 1.5 مليون جنيه نظراً لتخلفه عن السفر مع الفريق صباح اليوم إلى تنزانيا للمشاركة في مباراة يانغ أفريكانز التنزاني المحددة بعد غد السبت، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من عمر بطولة دوري أبطال أفريقيا"، وكشف البيان عن خضوع اللاعب للتدريب المنفرد طوال فترة الإيقاف التي تصل إلى أسبوعين كاملين.

وجاء بيان الأهلي بعد دقائق من وصول بعثة الفريق إلى تنزانيا، وإعلان وليد صلاح الدين العقوبة المالية والتأديبية، التي تعد الأضخم في تاريخ الفريق المصري على الإطلاق، حيث سبق أن تعرض إمام عاشور في عام 2024 لعقوبة مالية قيمتها مليون جنيه، بخلاف الإيقاف لمدة أسبوع وقت تولي محمد رمضان منصب المدير الرياضي للنادي، بسبب اعتراضه على عدم المشاركة، ودخوله في مشادة كلامية مع محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق.

وغاب إمام عاشور نجم النادي الأهلي المصري عن رحلة السفر المقررة صباح اليوم إلى تنزانيا لملاقاة فريق يانغ أفريكانز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حيث فشل مسؤولو الفريق في التواصل مع صاحب الـ27 عاماً.