تُوّج النادي الأهلي بطلاً لكأس السوبر المصري لكرة القدم 2025، للمرة الخامسة توالياً والسادسة عشرة في تاريخه، بعد فوزه على الزمالك بهدفين من دون رد في المباراة، التي جرت بينهما، مساء الأحد، على استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة، فيما بقي الزمالك برصيد أربعة ألقاب فقط في جعبته، وسجل للأهلي أشرف بن شرقي ومروان عطية، في الدقيقتين الـ44 والـ73، على الترتيب.

وشهدت المباراة إلغاء هدف للزمالك أحرزه اللاعب التونسي سيف الجزيري عند الدقيقة الـ78، بداعي لمسة يد بعد رأسية له في المرمى. وجاء فوز الأهلي مستحقاً في ظل الأداء التكتيكي الجيد الذي لعب به المدير الفني للفريق الدنماركي ييس توروب في الشوط الأول، وتفوق خلاله هجومياً على الزمالك، وهدد المرمى بعدة فرص، ولعب عنصر الخبرة دور البطولة المطلقة في منح الأهلي التفوق مع المستوى المميز الذي ظهر عليه الجناحان الأيمن والأيسر، أحمد مصطفى زيزو وأشرف بن شرقي، اللذان شكلا خطورة كبيرة على مرمى الزمالك.

وتأثر الزمالك في المقابل بالأخطاء التي ارتكبها مديره الفني أحمد عبد الرؤوف، ومنها مشاركة سيف فاروق جعفر البديل أساسياً ثالثَ لاعبي الوسط، وكذلك عدم جاهزية لاعبين بدنياً بداعي الإصابة، مثل البرازيلي خوان بيزيرا الذي شارك في الشوط الثاني.

وجاء الشوط الأول "أهلاوياً" بشكل كبير على صعيد الفرص والمحاولات الهجومية، وكانت البداية بتسديدة لمحمود حسن تريزيغيه تصدى لها الحارس محمد عواد في الدقيقة التاسعة، ثم محاولة هجومية عبر ياسين مرعي في الدقيقة الـ23، وعرضية خطيرة من أحمد كوكا يتصدى لها محمد عواد في الدقيقة الـ33 قبل أن يلحق بها مهاجم الأهلي السلوفيني غراديشار، وأهدر الزمالك أول فرصة له عبر لاعبه الأنغولي شيكو بانزا في الدقيقة الـ35 بعد مجهود فردي، إذ راوغ أكثر من لاعب قبل أن يسدد خارج الشباك. وهدد الأهلي المرمى بفرصة ذهبية عبر تسديدة أطلقها زيزو في الدقيقة الـ39 علت العارضة بقليل جداً، ونجح الأهلي في تسجيل هدفه الأول عبر نجمه المغربي أشرف بن شرقي من تمريرة زيزو في الدقيقة الـ44 قبل النهاية بدقيقة، ليخرج الأهلي متفوقاً على الزمالك بهدف من دون رد.

وفي الشوط الثاني، أجرى الزمالك ثلاثة تغييرات دفعة واحدة، بإشراك حسام عبد المجيد وخوان بيزيرا وسيف الجزيري لتنشيط الخطوط الثلاثة، وحصل الزمالك على الاستحواذ في منطقة الوسط، واعتمد على الكرات العرضية من دون جدوى، وطالب الزمالك بركلة جزاء في الدقيقة الـ72، إلا أنها ارتدت بهجمة سريعة للأهلي الذي نجح في إضافة الهدف الثاني له عن طريق مروان عطية في الدقيقة الـ73 بعد عرضية جيدة من زميله طاهر محمد طاهر، واشتعلت المباراة في الدقيقة الـ78 مع تسجيل الزمالك هدفاً عبر سيف الجزيري ألغاه الحكم بداعي وجود لمسة يد، وضغط الزمالك مع مرتدات سريعة للأهلي لم تسفر عن شيء، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي على الزمالك بهدفين من دون رد.