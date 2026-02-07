الأهلي يظهر مرشحاً لحسم لقب الدوري السعودي.. حلم محرز يقترب

- نادي الأهلي يبرز كمنافس قوي على لقب الدوري السعودي بفضل نجومه، مثل رياض محرز وإيفان توني، حيث جمع الفريق 47 نقطة واقترب من المتصدر الهلال. - يواجه الأهلي تحديات كبيرة في فبراير، حيث يتعين عليه الفوز في ثلاث مباريات حاسمة ضد الشباب، النجمة، والرياض لضمان البقاء في المنافسة على اللقب. - رياض محرز يعبر عن طموحه في تحقيق لقب الدوري السعودي، مؤكداً قدرة الأهلي على إسعاد جماهيره، بينما يسعى الفريق أيضاً للدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا.

ظهر نادي الأهلي مرشحاً حقيقياً للمنافسة على لقب الدوري السعودي لكرة القدم في الموسم الحالي، بفضل عدد من نجومه، يتقدمهم الجزائري رياض محرز (34 عاماً)، وزميله الإنكليزي إيفان توني، الذي نصّب نفسه هدّافاً لـ"الراقي"، بعدما استطاع إحراز 19 هدفاً في شباك منافسيه.

وعاد الأهلي إلى دائرة المنافسة على لقب الدوري السعودي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما تمكن من حصد 47 نقطة، واقترب من المتصدر الهلال (50 نقطة)، بفضل قدرة نجوم "الراقي" على تحقيق 14 انتصاراً، بينما تعادلوا في أربع مواجهات، وتجرعوا مرارة الهزيمة في مباراة وحيدة، على يد فريق الفتح، بهدفين مقابل هدف، في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2025.

وخلال فبراير/ شباط الحالي، ينتظر نادي الأهلي ثلاثة اختبارات صعبة في منافسات الدوري السعودي، إن أراد البقاء ضمن قائمة المرشحين لحصد اللقب، بغض النظر عن نتائج منافسيه، حيث بات رفاق محرز مُطالبين بحسم القمة أمام الشباب في الـ13 من الشهر الحالي، وبعدها ضد النجمة في الـ19 من الشهر نفسه، قبل أن يختتم المباريات ضد فريق الرياض، ما يعني حصد تسع نقاط كاملة بانتظار "الراقي".

وعبّر محرز في بداية الموسم الحالي في أثناء حديثه مع وسائل الإعلام، عن أن حُلمه الأول، تحقيق لقب الدوري السعودي لكرة القدم، لأنه وافق على مغادرة مانشستر سيتي الإنكليزي إلى الأهلي، حتى يواصل الصعود على منصات التتويج، مؤكداً أن "الراقي" قادر على رسم السعادة على وجوه جماهيره، بفضل امتلاك جميع النجوم القادرين على حسم الأمور لمصلحتهم.

وتعود تصريحات محرز في بداية الموسم إلى الواجهة مرة أخرى، وبخاصة أن النادي الأهلي بات مرشحاً لحصد لقب الدوري السعودي لكرة القدم، لكنه في الوقت نفسه سيعمل بكل ما أوتي من قوة، حتى يدافع عن لقب بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، التي حققها للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي، ما يعني أن "الراقي" أمام اختبارات صعبة للغاية خلال الفترة المقبلة، فهل يستطيع الصمود أم يفشل بذلك؟