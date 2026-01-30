الأهلي يضع أكثر من حل لأزمة غياب عاشور في مواجهة بطل تنزانيا

يحل النادي الأهلي المصري ضيفاً، السبت، على فريق يانغ أفريكانز التنزاني وسط أزمة غياب نجمه إمام عاشور، إذ يسعى الفريق لتحقيق فوز يؤمن له صدارة ترتيب المجموعة الثانية في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ويحتل الأهلي حالياً صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط من فوزين وتعادل، ويسعى إلى الفوز للوصول إلى النقطة العاشرة، وإمكانية حسم تأهله إلى الدور ربع النهائي باكرًا، فيما يحتل يانغ أفريكانز المركز الثاني في الترتيب برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل وخسارة وحيدة كانت أمام النادي الأهلي في جولة سابقة من منافسات المجموعة بهدفين نظيفين في القاهرة.

ووضع الأهلي أكثر من حل لمشكلة إمام عاشور، إذ يخوض الفريق المصري مع مديره الفني الدنماركي، ييس توروب، المواجهة بتشكيلة قوية يعوّل عليها في ترجيح كفته على أرض الملعب، يتصدرها مصطفى شوبير المرشح للعودة لحراسة المرمى، مثلما ظهر في لقاء يانغ أفريكانز السابق، وأمامه محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي والمغربي يوسف بلعمري الوافد الجديد إلى الفريق، وأليو ديانغ ومروان عطية وحسين الشحات ثلاثي الوسط، وأحمد مصطفى زيزو ومحمود تريزيغيه ومروان عثمان في الهجوم.

كما ويبرز لاعبون أخرون مثل محمد علي بن رمضان الذي يُعد البديل الأقرب لملء فراغ غياب إمام عاشور، وطاهر محمد طاهر، وأحمد نبيل كوكا، وأشرف بن شرقي الذي قد يكون ضمن حلول فنية أخرى في أرض الملعب مع أحمد مصطفى زيزو ومحمود حسن تريزيغيه، لتعويض غياب عاشور الموقوف أسبوعين من إدارة النادي، بعد تخلفه عن السفر مع البعثة إلى تنزانيا من دون إذن من الجهاز الفني. ويعتبر تريزيغيه، الورقة الرابحة بالنسبة للنادي الأهلي في حسم النتيجة، خصوصاً في ظل المستوى المميز الذي ظهر عليه في الفترة الأخيرة، وسجّل ثلاثة أهداف في آخر مباراتين قارياً ومحلياً.

وأكد المدير الفني للأهلي، ييس توروب، أن فريقه قدم مباريات جيدة خلال الفترة الماضية، وسجل أهدافاً مميزة، وهو ما أعطى ثقة للاعبين، خصوصاً بعد الفوز والأداء المميز أمام الفريق التنزاني، وقال في مؤتمر صحافي، الجمعة: "رغم الفوز في الذهاب، إلا أن مباراة الإياب صعبة، نظراً لامتلاك المنافس عناصر جيدة، ولكن هذا لن يمنع الأهلي من اللعب على الفوز من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة... أخطأ اللاعب إمام عاشور، وقلت للاعبين عندما توليت المسؤولية إن لا أحد فوق الفريق، ومن هنا سيُعاقب اللاعب على هذا الخطأ".