الأهلي يشكو الظلم التحكيمي ليلة خسارته في أبطال آسيا للنخبة... الشريف يحسم الأمر

كرة عربية
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
24 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 23:48 (توقيت القدس)
جمال الشريف أكد صحة قرار حكم اللقاء (العربي الجديد/Getty)
جمال الشريف أكد صحة قرار حكم اللقاء (العربي الجديد/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تغلب الشارقة الإماراتي على الأهلي السعودي 1-0 في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، في مباراة شهدت جدلاً تحكيمياً حول هدف ملغى للأهلي.
- ألغى الحكم هدف التعادل للأهلي بداعي التسلل بعد تدخل تقنية الفيديو، حيث كان فراس البريكان في موقف تسلل وتداخل بشكل مؤثر مع مدافع الشارقة.
- أكد الخبير التحكيمي جمال الشريف صحة قرار الحكم بإلغاء الهدف، مشيراً إلى تأثير البريكان على قدرة مدافع الشارقة في لعب الكرة بشكل طبيعي.

تغلب الشارقة الإماراتي، خارج ملعبه، على الأهلي السعودي 1-0، مساء الاثنين، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الخامسة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، في لقاء شهد لقطة جدلية على المستوى التحكيمي.

وجاءت اللقطة، خلال الوقت الإضافي من عمر الشوط الثاني، عندما سجل الأهلي هدف التعادل عبر زياد الجهني، لكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل. وحول اللقطة، قال الخبير التحكيمي الخاص بـ "العربي الجديد"، جمال الشريف: "شنّ الأهلي هجمة أبعدها لاعب الشارقة إلى خارج منطقة الجزاء. وصلت الكرة بعدها إلى لاعب الفريق السعودي، زياد الجهني، الذي أعادها عرضية باتجاه زميله فراس البريكان، الذي كان في موقف تسلل، لحظة لعب الكرة، متجاوزاً ثاني آخر مدافع للشارقة، وهو خالد الظنحاني. ومع تحرك البريكان من موقعه، قام بتصرف واضح بدخوله في منافسة مباشرة مع الظنحاني، ما أثّر على قدرة مدافع الشارقة في لعب الكرة بشكل طبيعي".

تحدث الشريف عن صحة هدف أرسنال الثاني ضد توتنهام (العربي الجديد/Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

هل سجل نجم أرسنال هدفاً غير صحيح ضد توتنهام؟ الشريف يُجيب

وأردف: "لم تذهب الكرة إلى البريكان، بل وصلت إلى زميله إيفان توني، الذي لعبها برأسه باتجاه زياد الجهني. وتمكّن الأخير من الوصول إليها وتسديدها داخل الشباك، مسجلاً هدفاً للأهلي، غير أن تقنية الفيديو تدخّلت لتؤكد وجود حالة تسلل، لأن البريكان كان في موقف غير قانوني لحظة التمريرة الأولى، وتداخل بشكل مؤثر مع لاعب الشارقة عبر منافسته المباشرة والالتحام معه، مما أضعف قدرته على لعب الكرة. وبناءً على ذلك، اعتُبر الهدف غير شرعي، وكان قرار الحكم بإلغائه بعد الرجوع إلى تقنية الفار، صحيحاً".

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
من مواجهة الأهلي دوري السلة المصري (العربي الجديد/موقع الأهلي)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

إلغاء نهائي دوري السلة المصري بعد 3 ساعات من الفوضى

سيتنافس 14 منتخباً من أجل حسم سبع بطاقات لكأس العرب (العربي الجديد/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

كأس العرب 2025 والملحق: 7 بطاقات مؤهلة في الملعب

من مواجهة البرازيل والبرتغال في مونديال الناشئين، 24 نوفمبر 2025 (يوريج كودرون/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

البرتغال تهزم البرازيل وتضرب موعدا مع النمسا بنهائي مونديال الناشئين