- تغلب الشارقة الإماراتي على الأهلي السعودي 1-0 في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، في مباراة شهدت جدلاً تحكيمياً حول هدف ملغى للأهلي. - ألغى الحكم هدف التعادل للأهلي بداعي التسلل بعد تدخل تقنية الفيديو، حيث كان فراس البريكان في موقف تسلل وتداخل بشكل مؤثر مع مدافع الشارقة. - أكد الخبير التحكيمي جمال الشريف صحة قرار الحكم بإلغاء الهدف، مشيراً إلى تأثير البريكان على قدرة مدافع الشارقة في لعب الكرة بشكل طبيعي.

تغلب الشارقة الإماراتي، خارج ملعبه، على الأهلي السعودي 1-0، مساء الاثنين، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الخامسة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، في لقاء شهد لقطة جدلية على المستوى التحكيمي.

وجاءت اللقطة، خلال الوقت الإضافي من عمر الشوط الثاني، عندما سجل الأهلي هدف التعادل عبر زياد الجهني، لكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل. وحول اللقطة، قال الخبير التحكيمي الخاص بـ "العربي الجديد"، جمال الشريف: "شنّ الأهلي هجمة أبعدها لاعب الشارقة إلى خارج منطقة الجزاء. وصلت الكرة بعدها إلى لاعب الفريق السعودي، زياد الجهني، الذي أعادها عرضية باتجاه زميله فراس البريكان، الذي كان في موقف تسلل، لحظة لعب الكرة، متجاوزاً ثاني آخر مدافع للشارقة، وهو خالد الظنحاني. ومع تحرك البريكان من موقعه، قام بتصرف واضح بدخوله في منافسة مباشرة مع الظنحاني، ما أثّر على قدرة مدافع الشارقة في لعب الكرة بشكل طبيعي".

وأردف: "لم تذهب الكرة إلى البريكان، بل وصلت إلى زميله إيفان توني، الذي لعبها برأسه باتجاه زياد الجهني. وتمكّن الأخير من الوصول إليها وتسديدها داخل الشباك، مسجلاً هدفاً للأهلي، غير أن تقنية الفيديو تدخّلت لتؤكد وجود حالة تسلل، لأن البريكان كان في موقف غير قانوني لحظة التمريرة الأولى، وتداخل بشكل مؤثر مع لاعب الشارقة عبر منافسته المباشرة والالتحام معه، مما أضعف قدرته على لعب الكرة. وبناءً على ذلك، اعتُبر الهدف غير شرعي، وكان قرار الحكم بإلغائه بعد الرجوع إلى تقنية الفار، صحيحاً".