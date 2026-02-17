الأهلي يرفض شكوى الجيش الملكي: نضع الحقائق أمام الاتحاد الأفريقي

أصدر نادي الأهلي المصري بياناً رسمياً، الاثنين، رفض خلاله شكوى فريق الجيش الملكي التي تقدّم بها رسمياً إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، احتجاجاً على أعمال الشغب التي وقعت في ملعب القاهرة الأحد، خلال المواجهة التي انتهت بالتعادل السلبي وتأهُل الفريقين للدور الثاني من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لموسم 2025-2026، وهو ما دفع الـ"كاف" لفتح تحقيقٍ بحسب ما أعلنه اليوم أيضاً.

وقال الفريق المصري في بيانه الذي نشره على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "النادي الأهلي وهو يحفظ حق كل الأندية الشقيقة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات أمام الجهات المختصة، يؤكد أنه عقب أحداث المباراة الأولى بين الأهلي والجيش الملكي الشقيق التي جرت بملعب الأمير مولاي الحسن بتاريخ 28 نوفمبر 2025 في دوري رابطة الأبطال، والتي تعرض أثناءها لاعبونا للأذى والتهديد، بعد قذف آلات حادة داخل ملعب المباراة كما ثبت في البث التلفزيوني والفيديوهات، آثر نادينا حينذاك عدم التقدم لـ"كاف" بأي شكوى ضد نادي الجيش الملكي، ورفع للاتحاد الأفريقي بعض الملاحظات التي تساهم في نجاح المسابقات الأفريقية حرصاً على العلاقات الطيبة مع الأشقاء، والتي نراها أكبر وأهم من نتيجة مباراة في كرة القدم".

وأكد الأهلي في الوقت عينه أنّه حرص على استقبال بعثة الجيش الملكي بالقاهرة قبل أيام بالشكل الذي "يليق ويعبر عن قامة الدولة المصرية وقيمة النادي الأهلي واعتزازه بالعلاقة المتميزة مع الجماهير المغربية"، على حد قوله، مضيفاً في الوقت عينه: "أثناء مباراة الأمس بين الفريقين حاولت بعض الجماهير المصاحبة للجيش الملكي الشقيق اقتحام مدرجات جماهير الأهلي المجاورة، وملعب المباراة، وتصدى لها رجال الأمن حرصاً على سلامة الجميع".

وختم البيان: "وللأسف ما أقدمت عليه الجماهير الشقيقة في مباراة الأمس، وما قامت به في مباراة الذهاب بالمغرب، تسبب في ردّة فعل سلبية لدى البعض من جماهيرنا، وقامت بإلقاء بعض زجاجات المياه في مضمار ملعب المباراة، وهو أمر يرفضه النادي الأهلي وجماهيره أياً كانت الدوافع، لإعلاء مبدأ الروح الرياضية وحرصاً على روابط العلاقات مع أشقائنا، ولقد قمنا اليوم بمخاطبة كاف ووضعنا الصورة كاملة أمام لجنة الانضباط بالفيديوهات، خاصة أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها البعض من جماهير الأهلي بمثل هذه التصرفات التي نكرر رفضنا القاطع لها شكلاً ومضموناً، ونؤكد بعيداً عن أي تصرفات أو ردات فعل أن علاقاتنا بالأشقاء في المغرب سوف تظل راسخة ووطيدة".