الأهلي يدخل طرفاً في الأزمة بين نجمه زيزو ونادي الزمالك

- تصاعدت أزمة أحمد مصطفى زيزو مع ناديه السابق الزمالك بعد تجاهله مصافحة نائب رئيس النادي خلال تسليم جوائز كأس السوبر المصري، مما أثار جدلاً واسعاً. - قدم النادي الأهلي شكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم ضد الزمالك وجماهيره بسبب تجاوزات غير أخلاقية بحق زيزو وأسرته خلال المباراة النهائية. - الزمالك قدم شكوى ضد زيزو لمخالفته بروتوكول تسليم الجوائز، مما زاد من حدة الأزمة، خاصة بعد تصريحات نائب رئيس الزمالك التي اعتبرها الأهلي إساءة للاعب.

تصاعدت أزمة نجم النادي الأهلي المصري أحمد مصطفى زيزو (29 عاماً) مع ناديه السابق الزمالك، على خلفية واقعة عدم مصافحة اللاعب نائب رئيس نادي الزمالك، هشام نصر، خلال مراسم تسليم جوائز كأس السوبر المصري الذي أقيم في الإمارات، وحصل الفريق الأحمر على لقبه بعد الفوز بهدفين من دون رد في المباراة النهائية.

ودخل النادي الأهلي طرفاً في الأزمة عبر إصدار بيان رسمي، اليوم الأربعاء، أكد خلاله تقديم شكوى ضد الزمالك وجماهيره بسبب تجاوزات في حق اللاعب خلال لقاء القمة. وقال الأهلي في بيانه: "أرسل النادي اليوم شكوى للاتحاد المصري لكرة القدم، يطالب فيها، وبشكل عاجل، بالتحقيق فيما جرى من تجاوزات غير أخلاقية من جماهير نادي الزمالك بحق لاعبنا أحمد زيزو وأسرته، أثناء المباراة النهائية للسوبر المصري التي جرت فعالياتها يوم الأحد الماضي في دولة الإمارات". وأضاف البيان: "وجاء في الشكوى أن لاعبنا تعرض لهتافات مسيئة وألفاظ خارجة، على مرأى ومسمع من كل الحضور في ملعب المباراة، وفي مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وكل قيادات المنظومة الكروية".

وجاء أيضاً في الشكوى أن "هذه التصرفات تكررت كثيراً في الفترة الماضية ـ ولا تزال ـ لعدم وجود ردع لمرتكبيها، وأن النادي الأهلي ـ وهو يرفض المساس بحقوق أي من لاعبيه ـ يطالب بتطبيق اللوائح والقوانين، واستعادة الحقوق الأدبية للاعبه، ورد اعتباره، ترسيخاً للقيم الأخلاقية وتعزيزاً لمبدأ التنافس الشريف".

وتأتي شكوى الأهلي بعد ساعات من تقديم الزمالك شكوى رسمية ضد زيزو، طالب خلالها بمعاقبة اللاعب بسبب مخالفته بروتوكول تسليم الجوائز، وتعمد تجاهل نائب رئيس الزمالك. وساهم في تصاعد الأزمة، ودخول الأهلي طرفاً، تصريحات نائب رئيس الزمالك هشام نصر، التي اعتبرها النادي الأهلي إساءة إلى اللاعب.

وتجاهل زيزو مصافحة مسؤول الزمالك في منصة تسليم جوائز بطولة كأس السوبر المصري، في ظل الشد والجذب الذي يجمع اللاعب مع مسؤولي الزمالك عقب رحيله في صيف عام 2025 وعدم تجديده لعقده في النادي. وتقدم اللاعب في وقت سابق بشكوى ضد نادي الزمالك في اتحاد الكرة، طالب فيها بمستحقات مالية متأخرة عن فترة حمله ألوان الزمالك تصل إلى 83 مليون جنيه، فيما طالب الزمالك في شكوى رسمية اللاعب بنسبة من عقود الإعلانات التي شارك فيها خلال فترة ارتدائه القميص الأبيض.