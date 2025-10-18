الأهلي يحقق فوزه الأول ويضع قدماً في مجموعات دوري أبطال أفريقيا

دشّن النادي الأهلي المصري بداية جيدة، في رحلة استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لموسم 2025-2026، بالفوز على مضيفه أيغل نوار البوروندي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم السبت، في إطار ذهاب الدور الثاني من عمر البطولة، وبات يكفيه الفوز أو التعادل بأية نتيجة في مواجهة الإياب بالقاهرة، لحسم التأهل رسمياً إلى دور المجموعات.

وبدأ الأهلي بشكل جيد مشواره مع مديره الفني الجديد، الدنماركي ييس توروب (55 عاماً)، بالفوز الأول في هذه النسخة، على أيغل نوار خارج ملعبه في أول مباراة يخوضها الفريق الأحمر في عهده. ولم يجرِ المدرب الدنماركي تغييرات كبيرة في تشكيلة الأهلي، والتي اعتمد عليها المدرب السابق، عماد النحاس، وراهن على طريقة (4-1-4-1)، والاعتماد على أحمد مصطفى زيزو ومحمود حسن تريزيغيه وأشرف بن شرقي ومحمد علي بن رمضان في الوسط الهجومي، خلف المهاجم محمد شريف، ومنح الفرصة في الشوط الثاني لأكثر من لاعب بديل، مثل محمد مجدي قفشة وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر.

وشهد الشوط الأول تفوقاً ميدانياً كاملاً للأهلي، الأكثر تتويجاً باللقب الأفريقي، واعتمد على سلاح الكرات العرضية في الوصول لمرمى المنافس، عبر محمد هاني والتونسي محمد علي بن رمضان يميناً، وأحمد نبيل كوكا وأشرف بن شرقي يساراً، ولكن غاب التوفيق عن مهاجمه محمد شريف، الذي تعرض لرقابة شديدة من الدفاع البوروندي، ونجح الأهلي في تسجيل هدف من نيران صديقة عبر مدافع أيغل نوار، كانيا موكينجي إيراجي، في الدقيقة الـ 36 بالخطأ في مرماه، فيما لاحت فرصة للفريق المستضيف تصدى لها الحارس محمد الشناوي، ليخرج الفريق المصري متقدماً بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي تفوقه الميداني، مع تراجع أيغل نوار للدفاع، ولاحت محاولات هجومية لكل من تريزيغيه والسلوفيني غراديشار وأحمد عبد القادر للتسجيل، ولكن افتقدت محاولاتهم للدقة في اللمسة الأخيرة، بخلاف سيطرة الفردية على أداء عدد من اللاعبين، بينما لاحت لصاحب الأرض محاولات محدودة لم تشكّل خطورة على مرمى الأهلي، خاصة في الدقائق الأخيرة، ولكن دفاع الأهلي شتتها مع تصدي محمد الشناوي لهذه المحاولات، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأحمر بهدف دون رد.