الأهلي يحصد عدة مكاسب بعد لقب السوبر... تعرف إليها

- توج النادي الأهلي بطلاً لكأس السوبر المصرية 2025 بعد فوزه على الزمالك 2-0، ليحقق اللقب للمرة السادسة عشرة في تاريخه، ويزيد الفارق بينه وبين الزمالك إلى 12 لقباً. - الأهلي حقق مكاسب مالية كبيرة، حيث حصل على جائزة مالية قدرها 300 ألف دولار، بالإضافة إلى حوافز من الرعاة، مما يعزز من موارده المالية. - المدير الفني الجديد، ييس توروب، قاد الفريق لتحقيق أول ألقابه، مع أداء مميز، وحصل محمد الشناوي ومروان عطية على جوائز فردية كأفضل حارس ولاعب.

حقق النادي الأهلي مكاسب عدة بعد تتويجه بطلاً لبطولة كأس السوبر المصرية لكرة القدم نسخة 2025، عقب فوزه على غريمه الزمالك بهدفين دون رد في نهائي المسابقة المحلية، الذي صعد إليه بعد الفوز في الدور نصف النهائي على سيراميكا كليوباترا (2-1).

ونجح الفارس الأحمر في رفع رقمه القياسي بطلاً للسوبر المصري، وحاز على الكأس للمرة السادسة عشرة في تاريخه، من إجمالي 23 نسخة، ليرفع فارق الألقاب على صعيد تلك البطولة بينه وبين الزمالك إلى 12 لقباً، لينهي عام 2025، الذي شهد خسارته لقب دوري أبطال أفريقيا، بشكل جيد، عبر التتويج ببطولة السوبر المحلية، وحقق مكسباً ثانياً من وراء تتويجه بطلاً لكأس السوبر المصرية، بالحصول على لقب بطل السوبر للمرة الخامسة توالياً، منذ عام 2021 إلى 2025، وهو رقم قياسي من حيث عدد مرات الفوز بالبطولة بشكل متتالٍ.

وحصد الأهلي مكسباً ثالثاً يتصل بالناحية المادية، ويتمثل في الحصول على جائزة مالية ضخمة تصل إلى 300 ألف دولار أميركي (ما يوازي 17 مليون جنيه مصري) في مباراتين فقط خاضهما في البطولة، إضافة لحوافز مالية أخرى يحصل عليها الفريق من جانب الرعاة، وفقاً للعقود المبرمة عند حصد الألقاب.

ويتصل المكسب الرابع بالجانب الفني، وبطله المدير الفني الجديد للفريق، الدنماركي ييس توروب، الذي حقق أول ألقابه مع الأهلي منذ توليه المهمة والأداء الجيد الذي قدمه الفريق في البطولة، وكذلك الفوز بأهم مباراة، وهي المباراة مع الزمالك، في "ديربي" القاهرة الكبير. ونال الأهلي مكسباً خامساً، يتمثل في الحصول على الجوائز الفردية، إذ اختُير حارس مرماه وقائده محمد الشناوي أفضل حارس، فيما نال لاعب الوسط مروان عطية جائزة أفضل لاعبي البطولة، وكانا ورقتين رابحتين في تشكيلة الفريق الأحمر.

وحقق النادي الأهلي الفوز على غريمه فريق الزمالك بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي جرت بينهما على استاد محمد بن زايد في الإمارات، ليحصد لقب بطل بطولة كأس السوبر المصرية، وذلك بعدما سبق له الفوز على غريمه التقليدي (2-1) في الدور الأول للدوري المحلي هذا الموسم، منذ أسابيع قليلة.