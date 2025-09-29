الأهلي يحسم قمة الدوري المصري أمام الزمالك بعد ريمونتادا مثيرة

- حقق الأهلي فوزًا مثيرًا على الزمالك بنتيجة 2-1 في الجولة التاسعة من الدوري المصري، بفضل "ريمونتادا" قادها حسين الشحات الذي سجل هدف التعادل وصنع ركلة جزاء حاسمة. - رفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة، محققًا فوزه الثالث على التوالي تحت قيادة المدرب المؤقت عماد النحاس، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 17 نقطة. - شهدت المباراة جدلاً تحكيميًا بعد إعادة ركلة جزاء الزمالك وإلغاء ركلة جزاء للأهلي، مما أضاف إثارة إلى اللقاء.

نجح النادي الأهلي في تحويل تأخره إلى فوز غالٍ عبر "ريمونتادا" مثيرة، على حساب غريمه الزمالك، بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الاثنين، في الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري لكرة القدم لموسم 2025-2026.

ورفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة، وواصل صحوة النتائج، وحقق فوزه الثالث توالياً مع مديره الفني المؤقت عماد النحاس، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 17 نقطة، وافتتح حسام عبد المجيد (24 عاماً) التقدم للزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة الـ31، ورد حسين الشحات (34 عاماً) بالتعادل للأهلي في الدقيقة الـ70، وسجل محمود حسن تريزيغيه (31 عاماً) الهدف الثاني للمارد الأحمر من ركلة جزاء في الدقيقة الـ77.

ولعب حسين الشحات دور البطولة المطلقة في منح الأهلي هذا الانتصار، بعدما شارك بديلاً في النصف الثاني ليحول التأخر إلى انتصار، بعدما سجل هدفاً وصنع آخر عبر حصوله على ركلة جزاء، وأثار الحكم الإسباني سيزار غرادو جدلاً واسعاً حينما قرر إعادة ركلة جزاء الزمالك، وألغى احتساب ركلة جزاء للأهلي.

وجاء الشوط الأول مثيراً، إذ حصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة الـ25 من تعرض عدي الدباغ لخطأ من مدافع الأهلي ياسين مرعي، ونفذ الركلة عبد الله السعيد، وتصدى لها حارس الأهلي محمد الشناوي، ولكن الحكم قرر إعادة اللعبة بعد دخول اللاعبين منطقة الجزاء، ليسجل حسام عبد المجيد هدفاً في الدقيقة الـ31.

واشتعلت المباراة مع مطالبة الأهلي بركلة الجزاء في الدقيقة الـ45 بداعي لمسة يد على مدافع الزمالك المغربي محمود بنتايك، واحتسبها الحكم سيزار بالفعل، ولكنه تراجع عنها بعد العودة لتقنية الفيديو، وأطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول معلناً تقدم الزمالك على الأهلي بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، هاجم الأهلي بشكل كامل، وحاصر الزمالك في نصف ملعبه، ولكن ظلت خطورة الأهلي على مرمى محمد صبحي غائبة، حتى جاء التغيير الذي دفع خلاله المدير الفني للأهلي عماد النحاس بلاعبه حسين الشحات بدلاً من زميله طاهر محمد المصاب في الدقيقة الـ66، لينجح اللاعب البديل، فور مشاركته، في إدراك التعادل للأهلي في الدقيقة الـ70 بتسديدة جميلة مستفيداً من تمريرة محمد شريف، وفي الدقيقة الـ77 نجح الأهلي في الحصول على ركلة جزاء عبر لاعبه حسين الشحات أيضاً، سجل منها تريزيغيه الهدف الثاني، وانتهت المباراة بفوز الأهلي على الزمالك (2-1).