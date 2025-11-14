الأهلي يتوج بلقب السوبر المصري لكرة اليد

- تُوّج النادي الأهلي بطلاً لكأس السوبر المصري لكرة اليد للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه على سموحة بنتيجة (26-22) في مباراة مثيرة أُقيمت في الإمارات، وشهدت تألق لاعبي الأهلي مثل ياسر سيف وإبراهيم المصري. - تأجلت المباراة مرتين بسبب تأخر وصول سموحة، وبدأت بتفوق سموحة (4-1) قبل أن يستعيد الأهلي السيطرة وينهي الشوط الأول لصالحه (12-10). - في الشوط الثاني، زادت الندية بين الفريقين، لكن الأهلي نجح في توسيع الفارق ليحسم المباراة واللقب بنتيجة (26-22).

تُوّج النادي الأهلي بطلاً لكأس السوبر المصري لكرة اليد، للمرة الثالثة توالياً، بعدما حقق الفوز على سموحة بنتيجة (26-22)، في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم الجمعة، على صالة خليفة بن زايد بمدينة العين في الإمارات.

وجاء فوز الأهلي المستحق بالمباراة والكأس، بعد جدل واسع صاحب المباراة، التي تأجلت 24 ساعة، ثم تأجلت للمرة الثانية يوماً آخر، بعدما كان مقرراً لها الأربعاء الماضي، بسبب تأخر وصول نادي سموحة إلى الإمارات. وتألق أكثر من لاعب في صفوف الأهلي، مثل ياسر سيف ومودي وإبراهيم المصري وعمر سامي وعبد الرحمن حميد، فيما تألق من سموحة محمود علي وأدهم جمال، ورغم تقديم الأهلي بداية متواضعة، نجحت خبرات لاعبيه في تحويل التأخر إلى تتويج مستحق ببطولة كأس السوبر المصري.

وجاء الشوط الأول ضعيفاً في بدايته، إذ لم تسجل سوى خمسة أهداف في أول 15 دقيقة وتفوق سموحة على الأهلي بشكل مثير وتقدم (4-1) في النتيجة، قبل أن تشهد الدقائق التالية صحوة كبرى من جانب لاعبيه، سواء دفاعياً عبر إفساد هجمات سموحة أو هجومياً عبر التسجيل المتقن وسرعة إنهاء الهجمات لينجح الفريق الأحمر في التعادل (4-4)، ثم التقدم حتى وصلت النتيجة إلى (9-4)، قبل أن يتراجع في الدقائق الأخيرة لينهي الأهلي الشوط الأول لصالحه بفارق هدفين بنتيجة (12-10).

وفي الشوط الثاني زادت الندية بين لاعبي الفريقين، وتبادلا التسجيل عدة مرات، وظل فارق الهدفين مستمراً بنتائج (14-12 و16-14)، قبل أن يبدأ الفريق الأحمر برفع الفارق التهديفي إلى ثلاثة أهداف ثم أربعة بواقع (18-15 و19-16 و22-18)، ثم بدأت جماهير الأهلي في الصالة المغطاة الاحتفالات مع آخر خمس دقائق، وواصل الأهلي تفوقه إلى (26-20) لتنتهي المباراة بنتيجة (26-22)، ليحصد الفريق الأحمر اللقب.

وضم تشكيل الفريق الأحمر كلّاً من إبراهيم المصري (قائد الفريق)، وعبد الرحمن حميد، وعبد الرحمن طه، ومحمد إبراهيم، وعمر خالد (كاستيلو)، وعمر سامي، ومحسن رمضان، ومحمد عماد (أوكا)، ومحمد البسيوني، ومحمد مجدي، وسيف هاني (فوكس)، ونبيل شريف، ومحمد صلاح، وعبد العزيز إيهاب، وياسر سيف، ومعاذ عزب، ومحمد لاشين، وأحمد عوض.