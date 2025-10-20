- توج النادي الأهلي المصري بطلاً لكأس الأندية الأفريقية أبطال الدوري لكرة اليد للمرة الثامنة في تاريخه، بعد فوزه على منتدى درب السلطان المغربي بنتيجة (31-20) في المباراة النهائية بالدار البيضاء. - الأهلي حافظ على اللقب للمرة الثالثة توالياً، بفضل تألق لاعبيه في التصويب والسرعة في التحول من الدفاع إلى الهجوم، مع تنفيذ دفاعات متحركة وثابتة، مما أفسد هجمات المنافس. - تشكيلة الأهلي ضمت لاعبين مميزين تحت قيادة المدرب الإسباني دافيد ديفيز، وتأهل الفريق للنهائي بعد فوزه الكبير على فاب الكاميروني في نصف النهائي.

توج النادي الأهلي المصري بطلاً لكأس الأندية الأفريقية أبطال الدوري لكرة اليد، بعدما تغلب على فريق منتدى درب السلطان المغربي بنتيجة (31-20)، مساء اليوم الاثنين، على صالة محمد الخامس بالدار البيضاء في المباراة النهائية من عمر البطولة، التي أُسدل الستار عليها في المغرب.

ونال الأهلي اللقب الثامن في تاريخه على الإطلاق، وحافظ على كأس أفريقيا للأندية الأبطال للمرة الثالثة توالياً، مواصلاً السيطرة على منصات التتويج في القارة السمراء. ولم يواجه الأهلي أدنى صعوبة في حسم النتيجة، وتألق لاعبوه في التصويب من الخط الخلفي، بخلاف السرعة في التحول من الدفاع إلى الهجوم، وتنفيذ دفاعات متحركة وثابتة أمام المنافس المغربي، وإفساد الكثير من هجماته على مدار الشوطين، إلى جانب الحفاظ على ثبات المستوى على مدار شوطي المباراة دفاعياً وهجومياً.

وجاء الشوط الأول قوياً من جانب لاعبي الأهلي من البداية، وفرضوا التفوق على المنافس، وتقدموا مبكراً (2-1 ثم 5-2 ثم 7-3 ثم 11-4)، وبدأ الفريق يحافظ على فارق الأهداف تدريجياً حتى أنهى الشوط الأول متقدماً (17-8) بفارق تسعة أهداف، وسيطرة شبه شاملة. وفي الشوط الثاني، لم يختلف الحال بالنسبة إلى الأهلي المصري، الذي ضرب بقوة من البداية لزيادة معدله التهديفي، وتخطى فارق الـ 10 أهداف، وتقدم بأكثر من نتيجة مثل (24-11 و26-14 و29-17)، وأنهى اللقاء لصالحه.

وضمت تشكيلة الأهلي في البطولة كلاً من إبراهيم المصري وعبد العزيز إيهاب وعمر خالد "كاستيلو" ومحسن رمضان وسيف هاني "فوكس" وياسر سيف وعمر سامي ونبيل شريف ومحمد مجدي ومحمد عماد "أوكا" ومعاذ عزب وأحمد عوض الله ومحمد صلاح ومحمد هشام"مودي" والتشيكي ستانيسلاف كاسباريك والبولندي توماش جيوبالا وحراس المرمى عبد الرحمن حميد ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن طه، تحت قيادة المدرب الإسباني دافيد ديفيز. وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية، بعدما فاز على فاب الكاميروني بنتيجة (37-14)، في نصف النهائي، وصعد منتدى درب السلطان بعد فوزه على ريد ستار العاجي بنتيجة (33-24).