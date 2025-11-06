الأهلي والزمالك يضربان موعداً في "كلاسيكو السوبر المصري الكبير"

- تأهل الزمالك لنهائي كأس السوبر المصري بعد فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح (5-4) في مباراة نصف النهائي التي أُقيمت في الإمارات، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي. - شهدت المباراة تغييرات هجومية من الزمالك وفرص خطيرة لبيراميدز، وتألق حارس الزمالك محمد عواد في التصدي لفرص بيراميدز. - تأهل الأهلي للنهائي بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا (2-1)، بفضل تفوقه الميداني وسرعة الجناحين، وسجل أهدافه محمود حسن تريزيغيه ونيتس غراديشار.

تأهل نادي الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري لكرة القدم، الأحد المقبل، بعدما حقق الفوز على بيراميدز (5-4) بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء اليوم الخميس، ضمن الدور نصف النهائي في دولة الإمارات، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وسجل ركلات الزمالك عبد الله السعيد ومحمود حمدي الونش وناصر ماهر ومحمد شحاتة وسيف الجزيري، بينما أحرز لبيراميدز مروان حمدي وإيفرتون داسيلفا وعبد الرحمن مجدي ووليد الكرتي، وأهدر مصطفى زيكو، وبهذه النتيجة تأهل الفريق الأبيض إلى ملاقاة الأهلي في "كلاسيكو" جديد للكرة المصرية. وانحصرت الكرة في الشوط الأول بمنتصف الملعب، وغابت الخطورة الحقيقية على حارسي مرمى الزمالك وبيراميدز على الترتيب: محمد عواد وأحمد الشناوي، وساهم في ذلك التحفظ الدفاعي لمدرب الزمالك أحمد عبد الرؤوف، واللعب بثلاثي دفاعي في الوسط ضم كلّاً من أحمد ربيع ومحمد شحاتة والمغربي محمود بنتايك، بخلاف غياب الانطلاقات الهجومية للاعبي وسط بيراميدز، محمود عبد الحفيظ زلاكة ووليد الكرتي، اللذين لم يحصلا على المساحات، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني أجرى الزمالك عدة تغييرات مع بدايته، وتحولت طريقة اللعب إلى رأس حربة صريح هو عمرو ناصر، ومن خلفه الثلاثي شيكو بانزا وناصر ماهر وأحمد شريف، ثم مشاركة سيف الجزيري وسيف جعفر، وهدد بيراميدز المرمى بشكل خطير ثلاث مرات عبر فرص لإبراهيم ماييلي ومحمود زلاكة، وأنقذ محمد عواد مرمى الزمالك من فرصة خطيرة لماييلي، وطالب بيراميدز بركلة جزاء جراء لمسة يد على محمود الونش، فيما لاحت للزمالك محاولات هجومية عبر البديلين: شيكو بانزا وسيف الجزيري، وأهدر الأخير انفراداً بالمرمى في الدقيقة الـ 87، ورد عليها لاعب بيراميدز، البرازيلي إيفرتون داسيلفا في الدقيقة الـ 89، بإهدار فرصة سهلة أمام المرمى بتسديدة علت عارضة حارس الزمالك، محمد عواد لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي والذهاب إلى ركلات الترجيح، التي حسمها الفريق الأبيض لصالحه.

وفي المقابل، صعد النادي الأهلي إلى الدور النهائي، بعدما حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في مباراتهما على ملعب هزاع بن زايد، وسجل محمود حسن تريزيغيه وجراديشار هدفي الفريق الأحمر في الدقيقتين الـ 20 و53، فيما سجل مروان عثمان هدف سيراميكا في الدقيقة الـ 42. وشهد الشوط الأول تفوقاً ميدانياً للأهلي، في أول 40 دقيقة، بفضل الانتشار الجيد من جانب لاعبي الوسط، خاصة المالي أليو ديانغ ومروان حمدي وتريزيغيه، وسرعات الجناحين أحمد مصطفى زيزو والمغربي أشرف بن شرقي. وبدأ الفريق الأحمر الشوط الأول بضغط هجومي وتصدى حارس سيراميكا كليوباترا، محمد بسام، لفرصتين من جانب تريزيغيه، قبل أن ينجح الأخير في تسجيل هدف التقدم برأسية جميلة في الدقيقة الـ 20 من عرضية زيزو، وسط غياب التركيز عن دفاع سيراميكا.

ولم ينجح الأهلي في استغلال أكثر من فرصة أخطرها فرصة لبن شرقي في الدقيقة الـ 37، ليرد بعدها سيراميكا بهجمة مرتدة كانت بمنزلة الفرصة الوحيدة له في الشوط الأول، سجل منها لاعبه مروان عثمان هدف التعادل لسيراميكا في الدقيقة الـ 42، لينتهي الشوط بالتعادل (1-1).

وفي الشوط الثاني، عاد الأهلي إلى البدء بضغط هجومي، وسجل هدفه الثاني عبر نيتس غراديشار في الدقيقة الـ 53 من هجمة منظمة بدأها لاعب الوسط، مروان عطية، مع تمرير متقن لبن شرقي ليسجل اللاعب السلوفيني، وفشل سيراميكا في إدراك التعادل، بعدما أهدر مهاجمه فخري لاكاي انفراداً تاماً بالمرمى الأهلاوي، كما شهدت المباراة مطالبة سيراميكا بركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، بسبب وجود لمسة يد، ولكن الحكم محمود البنا لم يحتسبها، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي على سيراميكا بهدفين لهدف.