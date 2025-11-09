الأهلي والزمالك في كلاسيكو مرتقب على كأس السوبر المصري

- يلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات، حيث يسعى الأهلي لتعزيز رقمه القياسي في التتويج، بينما يطمح الزمالك لتحقيق لقبه الخامس. - يدخل الفريقان المباراة بمدربين جديدين، ييس توروب للأهلي وأحمد عبد الرؤوف للزمالك، وكلاهما يسعى لتحقيق أول ألقابهما مع الفريقين. - يواجه الفريقان تحديات بسبب الإصابات، حيث يعاني الأهلي من إصابة مهاجمه نيتس غراديشار، بينما يعاني الزمالك من إصابات لاعبيه مثل عدي الدباغ ومحمود بنتايك.

يلتقي ناديا الأهلي والزمالك على استاد محمد بن زايد بالإمارات، في نهائي كأس السوبر المصري لكرة القدم، اليوم الأحد (في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القدس المحتلة)، بحثاً عن حلم التتويج ببطولة كبرى قبل نهاية هذا العام. وتُعد قمة القطبين الثانية بينهما في الموسم الجاري، بعدما التقيا قبل أسابيع قليلة في الدور الأول من عمر بطولة الدوري المصري، وحقق خلالها الفارس الأحمر الفوز (2-1)، وهو "السوبر" العاشر بين الفريقين الكبيرين، إذ التقيا من قبل تسع مرات، فاز الأحمر في سبع مناسبات، حُسمت ثلاث منها بركلات الترجيح، فيما فاز الأبيض مرتين بركلات الترجيح.

ويدخل الأهلي والزمالك نهائي كأس السوبر المصري بمدربيّن جديدين يتطلعان إلى أول لقب لهما مع فريقيهما، وهما الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأحمر، والمصري أحمد عبد الرؤوف، في القلعة البيضاء. وتأهل الأهلي، حامل اللقب، إلى نهائي كأس السوبر المصري بعدما تخطى عقبة سيراميكا كليوباترا بالفوز بهدفين مقابل هدف في الدور نصف النهائي، فيما فاز الزمالك على بيراميدز (5-4) بركلات الترجيح.

وتمثّل البطولة أهمية شديدة للفريقين، فالأهلي عانى تذبذباً كبيراً في النتائج، ويأمل حصد أول ألقابه مع المدرب الدنماركي، ييس توروب، ومصالحة جماهيره، فيما يعاني الزمالك مشكلات مالية ضخمة، أثارت حالة من القلق لدى اللاعبين. ويملك المدير الفني للفريق الأحمر تشكيلة قوية يعوّل عليها في حسم النتيجة، وتضم محمد الشناوي في حراسة المرمى، وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا في الدفاع، وأليو ديانغ ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان في الوسط، ومحمود حسن تريزيغيه وأحمد مصطفى وزيزو وأشرف بن شرقي وجراديشار في الهجوم، مع أوراق أخرى يمكن الاعتماد عليها، مثل محمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر وعمر كمال عبد الواحد وأحمد عبد القادر، ويأمل أن يحالفها التوفيق في اللمسة الأخيرة أمام المرمى، خصوصاً في ظل معاناة الفريق هجومياً جراء غياب رأس الحربة "السوبر"، منذ رحيل هدافه الفلسطيني، وسام أبو علي.

وفي المقابل، يخوض المدير الفني للزمالك، المصري أحمد عبد الرؤوف، المباراة بتشكيلة قوية مليئة بالنجوم، وهو ما ظهر في مباراته الأخيرة أمام بيراميدز، مثل حارس المرمى محمد عواد، ورباعي الدفاع: محمد إسماعيل ومحمود حمدي الونش وعمر جابر وأحمد فتوح، وثلاثي الوسط: محمد شحاتة وأحمد ربيع وعبد الله السعيد، وفي الهجوم: ناصر ماهر وشيكو بانزا وعمرو ناصر، مع أوراق أخرى، مثل رأس الحربة التونسي المخضرم ، سيف الجزيري، المعتاد للتألق في مباريات القمة، والظهير الأيسر المغربي، محمود بنتايك، الذي وُظِّف في خط الوسط، والجناح الهجومي أحمد شريف، وقلب الدفاع، حسام عبد المجيد، وحارس المرمى، محمد صبحي.

وعاش الفريقان أجواءً مثيرة في الساعات الأخيرة، على خلفية الإصابات، التي ضربت كلاً منهما، فالأهلي يساوره القلق، بسبب إصابة مهاجمه السلوفيني، نيتس غراديشار، صاحب هدف الفوز على سيراميكا كليوباترا في لقاء نصف نهائي البطولة، بعدما خرج مصاباً في الشوط الثاني من المباراة. كذلك عانى الزمالك في مباراة بيراميدز، وتعرض بعض لاعبيه لإصابات عضلية، مثل عدي الدباغ ومحمود بنتايك، لتزداد المعاناة بعد إصابة نجمه البرازيلي، خوان بيزيرا، الجناح الأيمن وأخطر لاعبي الفريق في الموسم الجاري.

ويمتلك الأهلي والزمالك لاعبين سبق لهم اللعب للمنافس، فالأهلي لديه أحمد مصطفى زيزو، الذي يخوض أول قمة له مع الأهلي، وسط حرب نفسية كبيرة بينه وبين ناديه القديم وجماهيره، وأشرف بن شرقي وياسين مرعي وإمام عاشور، الذي يعاني المرض منذ فترة، وأحمد رضا، فيما يملك الزمالك في جعبته لاعبين مثّلوا الأهلي، مثل عبد الله السعيد وناصر ماهر وأحمد حمدي.

وينتظر أن تحسم قمة الكرة المصرية هوية بطل نسخة 2025، وهي النسخة الـ 23 في تاريخ بطولات كأس السوبر المصري، التي يملك الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها برصيد 15 لقباً، فيما توج الزمالك بطلاً للسوبر أربع مرات من قبل، وفازت ثلاثة أندية باللقب مرة واحدة، هي المقاولون العرب وطلائع الجيش وحرس الحدود. وعلى الجانب الآخر، يلتقي نادي بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا، في لقاء الترضية والميدالية البرونزية، وتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في كأس السوبر المصري، بعدما أخفقا في تخطي الزمالك والأهلي في الدور نصف النهائي.