الأهلي والترجي والوداد في موقف صعب.. غياب وارد عن أبطال أفريقيا

- تواجه أندية الأهلي المصري، الترجي التونسي، والوداد المغربي خطر الغياب عن دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل بسبب ضعف نتائجها المحلية، مما يجعل السباق نحو البطولة مشتعلاً مع اقتراب نهاية الدوريات العربية. - الترجي يواجه مباراة حاسمة ضد اتحاد بن قردان لتأمين الوصافة، بينما الأهلي يعتمد على تعثر الزمالك أو بيراميدز لضمان المشاركة، والوداد يسعى لتحسين نتائجه رغم صعوبة المهمة. - هناك شائعات حول زيادة عدد الفرق المشاركة من كل دولة، مما قد يساعد الفرق القوية، لكن لم يتم تأكيد ذلك رسمياً بعد.

تواجه أندية الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي، خطر الغياب عن دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل، بسبب ضعف نتائجها في الدوريات المحلية هذا الموسم، وإمكانية وجودها خارج الثنائي الأول، ومع اقترب نهاية الدوريات العربية، فإن السباق نحو أبطال أفريقيا أصبح مشتعلاً وإمكانية حصول مفاجآت واردة.

ويلعب الترجي الخميس مباراة صعبة أمام مُضيفه اتحاد بن قردان في الأسبوع الأخير من الدوري، وبات مطالباً بالانتصار لتأمين الوصافة خلف النادي الأفريقي، بما أنه مهدد من النادي الصفاقسي ثالث الترتيب بفارق نقطة وحيدة عن الترجي. ويملك فريق "باب سويقة" تاريخاً كبيراً في المسابقة الأفريقية بحصوله على اللقب في أربع مناسبات سابقة آخرها في 2019، والغياب عن البطولة سيكون حدثاً مهماً بما أن الترجي كان حاضراً في المسابقة في آخر 11 موسماً ومازال يتحكم في مصيره.

أما الأهلي المصري، فلا يتحكم في مصيره بما أنه يحتل المركز الثالث في الترتيب خلف الزمالك وبيراميدز، وهو يأمل في تعثر أحد الفريقين في الأسبوع الأخير من الدوري حتى يضمن المشاركة في النسخة المقبلة من المسابقة، ويملك الأهلي المصري الرقم القياسي في التتويج في البطولة، التي قد تفقد في الموسم المقبل، فارسها الأول.

أما الوداد المغربي، فيحتل المركز الرابع في الترتيب بفارق 3 نقاط عن صاحب الوصافة، ورغم أن الفارق لا يبدو مهماً إلا أن نتائج الفريق غير المستقرة، قد تجعل الفريق يغيب عن البطولة مجدداً، وهو ما سيدفعه إلى مضاعفة المجهود من أجل قلب الطاولة مستقبلاً رغم أن الأمر لن يكون سهلاً بلا شك. وتردد أخبار في الأيام الماضية، تؤكد أن الاتحاد الأفريقي قد يدفع عدد الفرق المشاركة من كل دولة مصنفة في المراتب الأولى إلى ثلاثة فرق، وهو ما قد يُسعف العديد من الفرق القوية، ولكن لحدّ الان، لم يقع تأكيد هذه الأخبار بشكل رسمي أو نفيها.