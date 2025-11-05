الأهلي في نهائي السوبر المصري لكرة اليد وخروج مفاجئ للزمالك

05 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 20:56 (توقيت القدس)
صعد الأهلي حامل اللقب بعدما حقق الفوز على سبورتينغ (الأهلي/فيسبوك)
سقط نادي الزمالك، فيما نجا غريمه الأهلي من لعبة المفاجآت، لتضيع فرصة مشاهدة "كلاسيكو" بين الغريمين على لقب كأس السوبر المصري لكرة اليد. وتأهل ناديا الأهلي وسموحة السكندري إلى المباراة النهائية، المقررة إقامته في الإمارات، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بعدما تخطيا عقبتي سبورتينغ والزمالك، على الترتيب.

وصعد الأهلي، حامل اللقب وبطل أفريقيا، بعدما حقق الفوز على سبورتينغ، اليوم الأربعاء، بنتيجة 29-22، في اللقاء الذي جمع بينهما بالعاصمة القاهرة، في الدور نصف النهائي من عمر البطولة، وتجنب الخروج بعدما تأخر في نهاية الشوط الأول.

وتألق نجوم الأهلي: سيف هاني ومحسن رمضان وعبد العزيز إيهاب"زيزو" وعمر خالد "كاستيلو"، خاصة في الشوط الثاني مع تحسن الأداء الدفاعي للاعبين، وعالجوا الأخطاء التي ظهرت في البداية، وكان أبرزها غياب الدقة عن التصويب، كما تفوق على نفسه الحارس عبد الرحمن حميد في الذود  عن مرمى فريقه في النصف الثاني بنجاح. وشهد الشوط الأول تقدم سبورتينغ على الأهلي 15-13، ولكن سرعان ما نجح الفريق الأحمر في تعويض الفارق في النصف الثاني الذي تفوق خلاله على نظيره سبورتينغ، ووصل إلى فارق كبير من الأهداف.

