الأهلي في نصف نهائي "سوبر غلوب" اليد.. وخروج الزمالك والشارقة

- تأهل الأهلي المصري إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر غلوب" رغم خسارته أمام فيزبريم المجري (22-31)، مستفيدًا من فارق الأهداف عن الزمالك والشارقة. - شهدت البطولة خسارة الزمالك أمام برشلونة (25-47)، حيث تألق برشلونة في الشوط الأول، بينما تراجع أداء الزمالك في الشوط الثاني، وتم تكريم أحمد الأحمر كأكثر لاعب مشاركة في البطولة. - في المجموعة الأولى، تأهل ماغديبورغ الألماني بعد فوزه على الشارقة الإماراتي (36-26)، ليكتمل عقد المتأهلين مع فيزبريم، الأهلي، وبرشلونة.

رغم تأهل الأهلي المصري، تلقت الأندية العربية ضربة موجعة في اليوم الختامي من منافسات الدور الأول لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر غلوب"، المقامة حاليًا في العاصمة المصرية القاهرة.

وخسر النادي الأهلي المصري أمام فيزبريم المجري بنتيجة (22- 31)، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء اليوم الأحد، في ختام مباريات المجموعة الثانية، ورفع فيزبريم رصيده إلى أربع نقاط في المركز الأول، وتأهل للدور نصف النهائي، فيما تجمد رصيد الأهلي عند نقطتين، وتأهل هو الآخر إلى الدور نصف النهائي، باعتباره أفضل ثواني المجموعات الثلاث، بفارق الأهداف عن الزمالك والشارقة.

وجاء الشوط الأول مثيراً في أحداثه، تقدم خلاله فيزبريم عدة مرات، ولكن الأهلي نجح في تضييق الفارق، ووصل إلى فارق هدف لصالح فيزبريم في الشوط الأول، بنتيجة (13-12)، وفي الشوط الثاني، لعبت خبرات فيزبريم دور البطولة في زيادة فارق الأهداف، خاصة مع عدم توفيق لاعبي الأهلي في التصويب من الخط الخلفي أكثر من مرة، لينهي بطل المجر المباراة لصالحه.

وفي المجموعة الثالثة، خسر نادي الزمالك المصري مباراته أمام برشلونة الإسباني بنتيجة (25-47) بفارق 22 هدفاً، ورفع برشلونة رصيده إلى أربع نقاط في المركز الأول، وتأهل للدور نصف النهائي عن المجموعة، فيما تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين في المركز الثاني.

وجاءت المباراة قوية منذ البداية، حسم خلالها برشلونة الشوط الأول بنتيجة (24-12) بفارق 12 هدفاً، ولكن تراجع الزمالك تماماً في النصف الثاني، ما سهّل مأمورية برشلونة في زيادة أهدافه، والوصول إلى فارق 22 هدفاً دفعة واحدة والخروج فائزاً، وشهدت المباراة تكريم قائد الزمالك ونجمه التاريخي أحمد الأحمر، بوصفه أكثر لاعب شارك في مباريات بطولات كأس العالم للأندية من جانب الاتحاد المصري.

وفي المجموعة الأولى، خسر نادي الشارقة الإماراتي أمام ماغديبورغ الألماني، بنتيجة (26-36)، في المباراة التي أقيمت بينهما في صالة نادي النادي في العاصمة الإدارية الجديدة، ورفع ماغديبورغ رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة، وحسم بطاقة التأهل للدور نصف النهائي، فيما بقى رصيد الشارقة عند نقطتين في المركز الثاني، وبهذه النتائج، تأهل إللدور نصف النهائي ماغديبورغ عن المجموعة الأولى، وفيزبريم والأهلي عن المجموعة الثانية، وبرشلونة عن المجموعة الثالثة.