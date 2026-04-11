الأهلي في مهمة صعبة للحفاظ على آمال المنافسة على لقب الدوري المصري

يسعى نادي الأهلي المصري للحفاظ على آماله في المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري لكرة القدم مع بدء تقلص فرصه بسبب تقدم نادي الزمالك بشكل جيد في المنافسة، وذلك عندما يواجه فريق سموحة من أجل تحقيق فوز مهم وثلاث نقاط جديدة في الدوري.

ويواجه النادي الأهلي المصري منافسه نادي سموحة في الجولة الثانية من منافسات مجموعة التتويج بلقب الدوري المصري لموسم 2025-2026، السبت (في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القدس المحتلة)، وهو الذي يملك 41 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف وخمس نقاط عن نادي الزمالك المتصدر برصيد 46 نقطة.

وتُقام بطولة الدوري المصري هذا الموسم بشكل استثنائي بمشاركة 21 فريقاً، إذ يلعب أصحاب المراكز السبعة الأولى دورة من دور واحد لتحديد بطل المسابقة والأندية التي ستشارك في النسخة المقبلة لدوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية الأفريقية، بينما يتبارى أصحاب المراكز الـ14 الأخرى لتفادي الهبوط إلى منافسات دوري الدرجة الثانية. وستُقام السبت أيضاً ثلاث مباريات في بطولة الدوري المصري، إذ يلتقي بيراميدز مع المصري البورسعيدي، والأهلي مع سموحة، وإنبي مع سيراميكا كليوباترا.

ويدخل النادي الأهلي هذه المواجهة باحثاً عن الحفاظ على فرص المنافسة على اللقب، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها بعد أن تعادل (1-1) مع مضيفه سيراميكا كليوباترا في الجولة الافتتاحية من منافسات مجموعة التتويج في المسابقة، ليصل رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث، خلف بيراميدز، صاحب المركز الثاني برصيد 43 نقطة، والذي يتأخر بمباراة بسبب عدم لعبه في الجولة الأولى وفقاً للقرعة، في حين يحتل الزمالك قمة البطولة برصيد 46 نقطة.

ولم تتوقف معاناة الأهلي عند هذا الحد، بل فقد حارسه وقائد الفريق محمد الشناوي بسبب الإيقاف 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه بعد قرار من لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، لمحاولته التعدي على حكم المباراة الماضية لعدم احتسابه ركلة جزاء قبل نهاية اللقاء يراها مسؤولو القلعة الحمراء صحيحة.

وعانى الأهلي في الأيام الماضية جدالاً مع اتحاد الكرة المصري بسبب قرار تحكيمي مثير للجدل في مباراة سيراميكا كليوباترا، وتقدم بشكاوى ضد الحكم الذي أدار اللقاء، وتقدم باحتجاج رسمي لاتحاد الكرة المصري، وحاول سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال المشرف العام على الكرة، عزل لاعبيه عن تلك الأحداث وعقد جلسة معهم طالبهم فيها بتحقيق الفوز على نادي سموحة، مشدداً على أن البطولة لا تزال حتى الآن في الملعب.