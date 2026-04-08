الأهلي طالب بركلة جزاء في الدوري المصري .. جمال الشريف يوضح

- تعادل الأهلي مع سيراميكا (1-1) في مباراة مثيرة بالدوري المصري، حيث طالب لاعبو الأهلي بركلة جزاء في اللحظات الأخيرة، لكن الحكم محمود وفا رفض بعد مراجعة تقنية "الفار". - خبير التحكيم جمال الشريف أوضح أن لمسة اليد كانت طبيعية، حيث كانت يد المدافع قريبة من الجسم وحركها لتفادي اللمس، مما جعل قرار الحكم باستمرار اللعب صحيحًا. - نهاية المباراة شهدت اعتراضات قوية من لاعبي الأهلي على قرار الحكم، مما زاد من حدة التوتر في الملعب.

تعادل الأهلي المصري، الثلاثاء، مع سيراميكا في منافسات المرحلة الحاسمة من الدوري المصري لكرة القدم بنتيجة (1ـ1). وشهدت المباراة إثارة كبيرة خاصة في الدقائق الأخيرة، عندما طالب لاعبو الأهلي بالحصول على ركلة جزاء، غير أن الحكم محمود وفا، أمر باستمرار اللعب، وبعد مراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو المساعد "الفار" أصرّ على موقفه، وسط غضب من لاعبي الفريق، الذين اعتبروا أن لمسة اليد تستوجب الإعلان عن مخالفة، وبالتالي الحصول على ركلة جزاء كانت ستغير نتيجة المباراة.

وقال خبير التحكيم في "العربي الجديد"، جمال الشريف عن الحالة التي أثارت جدلاً واسعاً في مصر: "في الدقيقة 94، رفع لاعب الأهلي ياسين مرعي الكرة إلى داخل منطقة الجزاء، لتذهب بشكل مفاجئ وتصطدم بساعد المدافع أحمد هاني، وتصيب يده اليسرى، وكانت اليد في وضعية طبيعية. كما قام اللاعب بحركة إضافية بتحريك يده للخلف، لتحاشي عملية لمسة اليد، ولكن الكرة لمست يده، ثم تابعت طريقها داخل منطقة الجزاء.

وتابع الشريف: "أمر الحكم باستمرار اللعب وكان قراره صحيحاً، لعدم وجود مخالفة رغم لمس الكرة اليد، لأن اليد كانت قريبة من الجسم وفي وضعية طبيعية، كما أن اللاعب قام بفعل إيجابي بتحريك اليد إلى الخلف لتفادي لمسها، وتقنية "الفار" تحققت من الحالة وكان القرار الحكم النهائي كان صحيحاً". وقد شهدت نهاية المباراة مواقف صعبة على الحكم بسبب قوة اعتراض لاعبي الأهلي على القرار.