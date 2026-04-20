بلغ الأهلي السعودي حامل اللقب، المباراة النهائي لدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، بعد انتصاره على فيسيل كوبي الياباني 2-1، اليوم الاثنين، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. وسيخوض "الملكي" اللقاء الختامي للبطولة الأعرق على مستوى القارة الآسيوية، للمرة الثانية توالياً، بعدما تغلب في ختام النسخة الماضية على كاواساكي فرونتال الياباني بهدفين دون رد. وتقام المباراة الثانية ضمن الدور قبل النهائي يوم غدٍ الثلاثاء، إذ يلتقي شباب الأهلي الإماراتي مع ماتشيدا زيلفيا الياباني على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة.

وجاء هذا الإنجاز، تحت قيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله البالغ من العمر 38 عاماً، الذي لمع اسمه منذ انتقاله إلى عالم التدريب بعد اعتزال مبكر بسبب الإصابة. وبحسب موقع غول، فيعد يايسله مدرب مبتكر، يستلهم أفكاره من مصادر غير تقليدية، من بينها منتخب نيوزيلندا للرغبي. وتتلمذ هذا المدير الفني الشاب على يد مدربه في فريق هوفنهايم، رالف رانغنيك، الذي راهن عليه كقلب دفاع يبلغ من العمر 20 عاماً كان قد تعاقد معه من أكاديمية شتوتغارت، وسرعان ما أثبت نفسه كموهبة واعدة للغاية، لكنه اضطر في إعلان اعتزاله مطلع 2014 بسبب تكرار الإصابات، ولحسن الحظ، كان لدى رانغنيك وظيفة يعرضها عليه. وقال يايسله في مقابلة سابقة مع مجلة كيكر الألمانية: "رالف رأى فيّ مدرباً، حتى عندما لم أكن أفكر في الأمر على الإطلاق"، وكان مدرب مانشستر يونايتد السابق، يعمل مديراً رياضياً لمشروع ريد بول في سالزبورغ ولايبزيغ، ودُعي يايسله للانضمام إلى برنامج تدريبي في قطاع الناشئين.

وبعدها، وفي لايبزيغ، ساعد يايسله، سيباستيان هوينيس، مع فريق تحت 17 عاماً، وأصبح صديقاً لمدرب لايبزيغ آنذاك، ألكسندر زورنيغر، وعندما جرى التعاقد مع الأخير لتولي تدريب بروندبي في 2016، عرض على يايسله العمل كمساعد له. أُعجب رانغنيك بما رآه، وفي عام 2019 عاد يايسله إلى ريد بول لتولي تدريب أحد فرق الناشئين في سالزبورغ، وفي يناير/كانون الثاني 2021، تم تصعيد لتدريب فريق إف سي ليفيرينغ، رديف سالزبورغ الذي ينافس في الدرجة الثانية النمساوية، بعد رحيل بو سفينسون لتولي تدريب ماينز. ثم في إبريل/نيسان، تم اختيار مدرب سالزبورغ، جيسي مارش لخلافة يوليان ناغلسمان في لايبزيغ، بنهاية الموسم، وأُعلن فوراً عن يايسله كخليفة له في الفريق الأول. وبعمر 33 عاماً، أصبح أصغر مدرب في تاريخ سالزبورغ، وأصغر حتى من ناغلسمان بعشرة أشهر. المدرب الذي أصبح أيقونة للمدربين الشباب في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، قرر الأهلي التعاقد معه، ليقود "الملكي" بعدها للعودة إلى قمة آسيا.