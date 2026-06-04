الأهلي المصري يُودع توروب رسمياً ويعلن وائل جمعة مديراً للكرة

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العربي الجديد

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العربي الجديد
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04 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 23:18 (توقيت القدس)
جماهير الأهلي في ملعب ميتلايف، 23 يونيو 2025 (ريتش غرايسل/Getty)
جماهير الأهلي في ملعب ميتلايف، 23 يونيو 2025 (ريتش غرايسل/Getty)
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- أنهى الأهلي المصري تعاقده مع المدرب الدنماركي ييس توروب بالتراضي بعد فشل الفريق في تحقيق الألقاب محلياً وقارياً، حيث قاد الفريق في 36 مباراة محققاً 18 انتصاراً و9 تعادلات و9 هزائم.

- تعاقد الأهلي مع توروب في نهاية الموسم الماضي، وشارك الفريق في كأس العالم للأندية، لكنه فشل في التأهل لدوري أبطال أفريقيا، مما أدى إلى إنهاء التعاقد بعد مفاوضات استمرت لأسابيع.

- ضمن إعادة هيكلة النادي، عاد وائل جمعة كمدير للكرة، حيث يُتوقع أن يساهم بخبرته في قيادة الفريق لاستعادة مكانته وتحقيق الألقاب في الموسم المقبل.

أنهى الأهلي المصري رسمياً علاقته التعاقدية مع المدرب الدنماركي ييس توروب، وكذلك مع الجهاز المساعد له، وفق بيان صادر عن إدارة نادي القرن أفريقياً اليوم الخميس. وأكد البيان أن إنهاء التعاقد كان بالتراضي بين الطرفين، دون أن يكشف عن الجوانب المالية الخاصة بالاتفاق النهائي مع المدرب الدنماركي. وحسب العديد من التقارير الإعلامية، فإن إدارة النادي دخلت في مفاوضات مع المدرب الدنماركي منذ عدة أسابيع من أجل فسخ العقد بعد الفشل الذي رافق الفريق.

وكان الأهلي قد تعاقد مع المدرب الدنماركي في نهاية الموسم الماضي، حيث قاد الفريق في كأس العالم للأندية خلال الصيف الماضي في الولايات المتحدة الأميركية التي كان خلالها مستوى النادي المصري مُقنعاً رغم مغادرة البطولة منذ الدور الأول، وانطلقت بعدها أزمات النادي، بعدما فشل في التتويج بالألقاب محلياً وقارياً منهياً الموسم الماضي بخيبة كبيرة بعد فشله في التأهل لدوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل، بحلوله ثالثاً في نهاية الدوري المصري خلف نادي الزمالك المتوج باللقب، وبيراميز الذي حصد الوصافة. وخلال إشرافه على النادي، قاد الدنماركي فريق الأهلي في 36 مباراة في مختلف المسابقات، وحقق 18 انتصاراً وتسعة تعادلات وتسع هزائم، حسب إحصائيات موقع ترانسفيرماركت العالمي.

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وأعلنت إدارة الأهلي المصري مجموعة من القرارات الأخرى، في إطار إعادة هيكلة النادي في الفترة المقبلة، ومن بينها عودة اللاعب السابق وائل جمعة إلى النادي في خطة مدير الكرة، بعد سنوات اهتم خلالها بالعمل محللاً في شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية. ويُعتبر وائل جمعة من بين أكبر اللاعبين في تاريخ النادي المصري، ويملك خبرة كبيرة قد تُساعده على قيادة الفريق إلى حصد الألقاب والتألق في الموسم المقبل، وطبعاً سيكون التحدي الأول هو اختيار المدرب الجديد الذي سيقود النادي في الموسم المقبل، إضافة إلى عقد صفقات قد تعوض خيبات النجوم في الموسم الماضي، حيث يطمح النادي إلى استعادة مكانته.

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