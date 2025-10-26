الأهلي المصري يُقدم شكوى رسمية للكاف من أجل رفع الإيقاف عن نجم

تقدم النادي الأهلي المصري بشكوى إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على الحكم السنغالي عيسى سي، الذي أدار مباراة الفريق أمام إيغل نوار البوروندي في إياب الدور الثاني من منافسات دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026 في العاصمة القاهرة، التي انتهت بفوز الفريق الأحمر الأكثر تتويجاً باللقب.

وأصدرت إدارة النادي بياناً رسمياً، الأحد، على الموقع الرسمي جاء فيه: "أرسل النادي تظلماً للاتحاد الأفريقي من قرارات الحكم السنغالي عيسى سي، الذي أدار مباراة الأهلي وإيغل نوار البوروندي التي أقيمت على استاد القاهرة في إياب دور الـ 32 لدوري الأبطال. جاء في التظلم الإشارة إلى القرارات العديدة الخاطئة لحكم المباراة، في مقدمتها الطرد غير المبرر لمهاجم الفريق، السلوفيني نيتس غراديشار، وعدم طرد لاعب المنافس الذي اعتدى على مدافع الأهلي أحمد رمضان بيكهام".

وتابع البيان ذاكراً: "أدى الأهلي لما يزيد على 75 دقيقة من زمن المباراة ناقص العدد، وطلب الأهلي في تظلمه، المدعوم بالفيديو، عدم إيقاف اللاعب غراديشار، لأن قرار الحكم لا يستند إلى واقع، عملاً بمبدأ العدالة، وحرصاً على نجاح المسابقات الأفريقية".

وحقق النادي المصري الفوز على إيغل نوار البوروندي بهدف دون رد في جولة إياب الدور الثاني، بعد أن سبق له الفوز في لقاء الذهاب خارج أرضه بهدف دون رد، ليتأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بنتيجة إجمالية (2-صفر)، وسط آمال كبيرة بالحصول على اللقب الـ13 في تاريخه بعد أن فقد لقبه الموسم الماضي.