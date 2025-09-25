الأهلي المصري يُقاضي الإعلامي مدحت شلبي بسبب هجومه على الخطيب

- قرر النادي الأهلي المصري اتخاذ إجراءات قانونية ضد الإعلامي مدحت شلبي بسبب تصريحاته ضد محمود الخطيب، رئيس النادي، خلال برنامج "مساء الأنوار". - كلف النادي محمد عثمان، المستشار القانوني، بتقديم بلاغ للنائب العام وشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، معتبرًا تصريحات شلبي غير صحيحة. - طالب شلبي الخطيب بالابتعاد عن انتخابات الأهلي المقبلة إذا تدهورت صحته، مشيرًا إلى مواقف سابقة للخطيب تتعلق بصحته وقراراته الانتخابية.

قرر النادي الأهلي المصري اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الإعلامي، مدحت شلبي، بسبب التصريحات التي أدلى بها ضد محمود الخطيب، رئيس النادي، خلال حلقة "مساء الأنوار" عبر قناة إم بي سي مصر 2. وأصدر النادي الأهلي بياناً رسمياً، الخميس، قال فيه: "قررت إدارة النادي تكليف محمد عثمان، المستشار القانوني للأهلي، باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد مدحت شلبي، وما جاء على لسانه بشأن محمود الخطيب، رئيس النادي، من كلام ينافي الحقيقة في برنامجه، وتقديم بلاغ للنائب العام وشكوى عاجلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".

وطالب مدحت شلبي محمود الخطيب بالابتعاد عن انتخابات الأهلي المقبلة حال تراجع حالته الصحية، أو حسم موقفه بشكل واضح، وقارن بين مواقف سابقة للخطيب وموقفه الحالي من الاعتذار عن عدم خوض الانتخابات، وقال: "عام 2012 كان حسن حمدي رئيساً للنادي والخطيب نائباً له، ووقتها اعتذر الخطيب عن عدم الاستمرار مع المجلس، رغم أن المدة المتبقية كانت حوالى سنة، مؤكداً أن ذلك جاء بتعليمات من الطبيب، في ذلك الوقت ربط البعض الأمر بمشاركته في تصوير إعلان قبل مشاركة منتخب مصر في أولمبياد لندن لصالح إحدى شركات الاتصالات.

وقبل مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية التي أقيمت بأميركا، خرج الخطيب وقال إنه لن يسافر مع البعثة لأسباب صحية، بحجة أن الرحلة طويلة وستؤثر على حالته، لكن الحقيقة أن الخطيب تقدم للحصول على تأشيرة دخول أميركا، ولم يحصل عليها، فلماذا نربط الأمر بموضوع غير صحيح؟"، وتابع شلبي قائلاً: "أعلن محمود الخطيب أن الأطباء نصحوه بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة حفاظاً على صحته، والجماهير في المدرجات تجاهلت الأمر، وبصراحة لا أريد ربط هذه التصريحات ببعض الإخفاقات التي مر بها الأهلي".