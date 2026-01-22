الأهلي المصري يُعلن تعاقده مع نجم المنتخب المغربي رسمياً

- أعلن النادي الأهلي المصري عن تعاقده مع يوسف بلعمري، نجم المنتخب المغربي ونادي الرجاء البيضاوي، لمدة ثلاثة مواسم ونصف، لدعم مركز الظهير الأيسر، في خطوة تهدف لتكرار نجاح صفقة التونسي علي معلول. - يُعتبر بلعمري سابع لاعب مغربي ينضم للأهلي في العقد الأخير، بعد لاعبين مثل وليد أزارو وبدر بانون، ويُتوقع أن يضيف قيمة فنية كبيرة للفريق. - لعب بلعمري سابقاً مع نادي الفتح والرجاء، وحقق لقب الدوري المغربي في 2024، ويُعد من أبرز اللاعبين في الكرة المغربية مؤخراً.

أعلن النادي الأهلي المصري تعاقده رسمياً مع نجم المنتخب المغربي ونادي الرجاء البيضاوي، يوسف بلعمري (27 عاماً)، وضمه إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. ونشر، اليوم الخميس، تغريدة في حسابه الرسمي على موقع فيسبوك جاء فيها: "جاهز لكتابة التاريخ. يوسف بلعمري في نادي القرن".

وكتب الموقع الرسمي للنادي الأحمر، الخميس: "أعلن النادي عن التعاقد مع اللاعب يوسف بلعمري لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم، ووقع اللاعب على العقود، وقام النادي بإنهاء كل الإجراءات الإدارية والمالية، وتم قيد اللاعب في قائمة الفريق المحلية والأفريقية"، وينتظر أن يبدأ يوسف بلعمري مشواره مع النادي المصري خلال الساعات المقبلة محلياً وقارياً، لدعم مركز الظهير الأيسر، ومحاولة تكرار سيناريو صفقة التونسي علي معلول نجم الأهلي خلال الفترة من 2016 حتى عام 2025.

ويُراهن بطل الدوري المصري على يوسف بلعمري في تقديم الإضافة الفنية المطلوبة في مركز الظهير الأيسر الذي يمثل أزمة كبيرة بالنسبة للأهلي في العامين الأخيرين، وهو ثاني لاعب مغربي يضمه الفريق في غضون عامين لتعزيز الجبهة اليسرى؛ حيث سبقه يحيى عطية الله الذي استعاره الأهلي من سوتشي الروسي في عام 2024 لموسم، ولكن لم يحالف اللاعب التوفيق.

ولعب يوسف بلعمري رفقة نادي الفتح بين عامي 2017 و2023، ثم انتقل للعب مع الرجاء وحقق معه لقب بطل الدوري المغربي في عام 2024، وهو من أبرز اللاعبين الذين لمعوا في الكرة المغربية في السنوات الأخيرة. ويُعد بلعمري سابع نجم مغربي ينضم إلى بطل الدوري في آخر 10 سنوات، وتحديداً بين عامي 2017 و2026 بعدما سبقه نجوم آخرون في اللعب مع الفريق الأحمر.

ويُعتبر وليد أزارو مهاجم الأهلي السابق أول صفقة مغربية في آخر 10 سنوات، عندما ضمه الأهلي في عام 2017، ثم انضم بعده بدر بانون إلى الأهلي في عام 2020، ثم استقدم الأهلي رضا سليم في صيف عام 2023، ومن بعده تم ضم الثنائي يحيى عطية الله وأشرف داري في صيف عام 2024، وأخيراً أشرف بن شرقي في شتاء 2025.