الأهلي المصري يُعلن التعاقد مع مدرب دنماركي لأول مرة في تاريخه

أعلن النادي الأهلي المصري التعاقد رسمياً مع الدنماركي، ياس سوروب (55 عاماً)، لقيادة فريق كرة القدم بعقد يمتد لموسمين مقبلين، بخلاف النصف الثاني من الموسم الحالي.

وأصدر الأهلي بياناً رسمياً، الأربعاء، قال فيه: "أعلنت إدارة الأهلي عن التعاقد مع الدنماركي ياس سوروب ليتولى ‏مسؤولية الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين ونصف، وأنهى أسامة ‏هلال، مدير إدارة التعاقدات، كل الأمور الإدارية ‏والمالية... جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده محمود الخطيب، ‏رئيس النادي، مع لجنة التخطيط والمدير الرياضي والاطلاع على رؤية ‏مدير الكرة، وحسم المشاورات بخصوص هذا الملف، واختيار المدرب ‏الأنسب للفريق في هذه المرحلة المهمة". ‏

ويأتي التعاقد مع ياس سوروب لإنهاء أزمة المدير الفني الأجنبي في الأهلي، مع منحه عقداً طويل المدة دون الكشف عن تفاصيل مالية.

ويملك المدرب الدنماركي مسيرة طويلة في العمل مديراً فنياً، حقق خلالها ثلاث بطولات هي الفوز بالدوري الدنماركي مرتين مع ميتلاند وكوبنهاغن، بخلاف الفوز بالكأس الدنماركية مع إسبيرغ، وقاد أندية أوروبية أخرى مثل جنت البلجيكي وأوغسبورغ الألماني، بالإضافة إلى العمل مديراً فنياً لمنتخب الدنمارك دون 21 عاماً، وتعد تجربة ياس سوروب في أوغسبورغ الألماني الأخيرة في مسيرته التدريبية قبل قدومه لتدريب الأهلي، وحقق معه معدل نقاط قياسيا في آخر عشرة مواسم له، مع تطوير منظومة الفريق الدفاعية.

ويُعد ياس سوروب ثاني مدير فني أجنبي يقود الأهلي في الموسم الجاري، بعد الإسباني خوسيه ريبييرو الذي أقيل من منصبه عقب خمس جولات من عمر الموسم. وحرص الموقع الرسمي للنادي الأهلي في تقرير تقديمه للمدرب الأجنبي على الإشادة به ورصد كل محطات مسيرته التدريبية وأبرز الألقاب التي حققها، وهو أول مدرب دنماركي يقود الفريق عبر تاريخه، ويمثل مدرسة تدريبية جديدة بعد سنوات قضاها الأهلي متنقلاً بين المدارس البرتغالية والإسبانية والفرنسية والسويسرية والأفريقية.