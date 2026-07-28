الأهلي المصري يوجّه بوصلته نحو النجوم العرب

- الأهلي المصري يغيّر استراتيجيته في التعاقدات، متجهاً نحو اللاعبين العرب من جنسيات مختلفة، حيث يضم الفريق حالياً لاعبين من الجزائر، تونس، والمغرب، بالإضافة إلى المدرب المغربي حسن عموتة. - التعاقدات العربية تأتي نتيجة نجاحات سابقة مثل التونسي علي معلول والفلسطيني وسام أبو علي، وتعتبر أقل تكلفة مقارنة باللاعبين الأفارقة الذين يفضلون الانتقال إلى الدوريات الأوروبية. - من المتوقع أن يجري الأهلي تغييرات في قائمة لاعبيه الأجانب، بما في ذلك فسخ عقود أو إعارة بعض اللاعبين مثل التونسي محمد الضاوي.

بعد مواسم، اختار فيها الأهلي المصري التعاقد مع لاعبين أجانب من دول أفريقيا جنوب الصحراء أساساً، غيّرت إدارة الفريق سياستها في عقد الصفقات، ووجهت اهتمامها نحو النجوم العرب، بحثاً عن أفضل اللاعبين، وهذا الاهتمام لم يعد مقتصراً على جنسية عربية دون غيرها، بل إن الفريق يضمّ الآن لاعبين من جنسيات عربية مختلفة.

وبتعاقده مع الجزائري منصف بقرار، فإن الأهلي يضمّ الثنائي التونسي، محمد الضاوي "كريستو" ومحمد علي بن رمضان، وعدداً كبيراً من اللاعبين المغاربة، وهم أشرف بن شرقي، وأشرف داري، ويوسف بلعمري، ورضا سليم، وسفيان بن جديدة، إضافة إلى المدرب المغربي حسن عموتة. ومن المتوقع أن يُقدم الأهلي المصري على تغييرات على قائمة لاعبيه الأجانب في الفترة المقبلة عبر فسخ عقود بعض اللاعبين أو إعارتهم مثل التونسي محمد الضاوي الذي كان معاراً في الموسم الماضي إلى فريقه السابق، النجم الساحلي.

ميركاتو الأهلي المصري يتعاقد مع منصف بقرار مهاجم الجزائر

ولا توجد أسباب منطقية تُفسر لجوء الأهلي باستمرار إلى التعاقدات مع لاعبين عرب، باستثناء نجاح الكثير من اللاعبين، وخاصة التونسي علي معلول، الذي كان من بين أفضل اللاعبين في المواسم الأخيرة، قبل أن تفرض عليه الإصابة الرحيل عن الفريق، كما أن تجربة المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، كانت ناجحة خاصة بتألقه في كأس العالم للأندية عام 2025. كما أن الصفقات العربية لا تبدو مكلفة بالنسبة إلى الفريق المصري، الذي لجأ إلى ضمّ أبرز اللاعبين العرب في السنوات الأخيرة، وهذه الاستراتيجية قد تُفسر أيضاً أن معظم لاعبي أفريقيا جنوب الصحراء، يختارون الانتقال إلى الدوريات الأوروبية، بما أن الفرق الأوروبية تتابعهم وتدفع مبالغ مالية مهمة للفوز بخدماتهم.