الأهلي المصري يلاقي درب السلطان المغربي في نهائي أفريقيا لأندية اليد

ضرب ناديا الأهلي المصري ومنتدى درب السلطان المغربي، موعداً في نهائي عربي خالص، مقرر اليوم الاثنين، في البطولة الأفريقية للأندية الأبطال لـكرة اليد، المقامة حالياً في المغرب. وتأهل الأهلي المصري على حساب فاب الكاميروني بنتيجة (37-14)، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد، في الدور نصف النهائي، بعد سيطرة شبه شاملة للفريق الأحمر على مدار شوطي اللقاء، الذي نجح في حسم نتيجة شوطه الأول متقدماً (19-8)، ثم واصل التفوق في النصف الثاني وخرج فائزاً.

بدوره، نجح منتدى درب السلطان المغربي في الوصول إلى المباراة النهائية هو الآخر، بعدما تخطى عقبة ريد ستارز العاجي بنتيجة (33-24)، في لقاء مثير. وفرض الفريق المغربي سيطرته من البداية، وخرج متقدماً في الشوط الأول بفارق 4 أهداف بنتيجة (14-10)، وواصل التفوق أيضاً في الشوط الثاني، ورفع فارق الأهداف إلى تسعة.

وتبدو فرص الأهلي أكبر لحصد اللقب، وهو الذي نال الكأس سبع مرات من قبل، ويبحث في المباراة النهائية لهذه النسخة عن اللقب الثامن، والفوز بالبطولة للموسم الثالث على التوالي.

وكان مقرراً مشاركة نادي الزمالك المصري، الأكثر تتويجاً باللقب، في هذه النسخة، ولكنه اعتذر قبل انطلاقها بأيام بسبب الأزمة المالية التي يمر بها، وكذلك عدم التعاقد مع مدير فني جديد خلفاً لمدربه الفرنسي فرانك موريس، الذي أقيل بعد النتائج المخيبة للآمال في بطولة العالم للأندية "سوبر غلوب"، التي أقيمت أخيراً في العاصمة المصرية القاهرة، واحتل فيها الفريق الأبيض المركز الخامس، إضافة إلى هزيمة ثقيلة أمام برشلونة الإسباني (25-47)، فيما احتل الأهلي المركز الرابع.