الأهلي المصري يضم مهاجماً أنغولياً.. اختبار قبل حسم الصفقة 

- أعلن النادي الأهلي المصري عن التعاقد مع المهاجم الأنغولي يلسين كامويش من نادي ترومسو النرويجي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع خيار الشراء النهائي، لتعزيز خط الهجوم بعد فشل محاولات ضم لاعبين آخرين. - الصفقة تأتي بعد نشر الأهلي صورة لكامويش مرحباً به في النادي، مع تسجيل مصور لتقديمه للجماهير، حيث سيكون تحت الاختبار خلال فترة الإعارة لتحديد إمكانية تفعيل خيار الشراء. - الأهلي وافق على إعارة النجم السلوفيني نيتس جراديشار إلى فريق أوبيست المجري لمدة ستة أشهر، مع خيار البيع الكامل في الصيف المقبل.

أعلن النادي الأهلي المصري في بيان رسمي التعاقد مع النجم الأنغولي يلسين كامويش (26 عاماً)، مهاجم نادي ترومسو النرويجي، حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء النهائي، بعدما نشر الموقع الرسمي للفريق الأحمر صورة للاعب مرحباً به في نادي القرن.

وذكر النادي الأهلي، اليوم السبت، في تدوينه عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك": "يلسين كامويش في الأهلي"، مع نشر تسجيل مصور لصاحب الـ26 عاماً لتقديمه إلى الجماهير، وتنص الصفقة على ضم الفريق المصري المهاجم يلسين كامويش إلى صفوفه حتى نهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء النهائي في المستقبل حال حصوله على ثقة المدير الفني الدنماركي ييس توروب.

وجاء ضم كامويش إلى الأهلي لينهي النادي مفاوضات الصفقة الهجومية المحترفة، بعدما فشلت محاولاته لضم أكثر من لاعب لدعم الهجوم، مثل إبراهيما دياباتي، هداف فريق غايس غوتنبرغ السويدي، ويزن النعيمات، هدّاف النادي العربي القطري، وهي الصفقة التي تعثرت لإصابة اللاعب. وينتظر أن يكون يلسين كامويش تحت الاختبار في الأهلي خلال فترة الإعارة، مع تفعيل بند شرائه رسمياً في المستقبل من نادي ترومسو النرويجي في حالة تألقه مع الفريق في النصف الثاني من الموسم الجاري، ويُعد صاحب الـ26 عاماً ثالث مهاجم أنغولي يحسم الفريق الأحمر صفقته في الألفية الثالثة، بعدما ضم من قبله إفيلينيو وفلافيو أمادو.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد وافقت قبل عدة أيام على رحيل النجم السلوفيني نيتس جراديشار، رأس الحربة، إلى فريق أوبيست المجري لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، مع إمكانية بيع عقده بشكل كامل في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.