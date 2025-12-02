الأهلي المصري يستهدف ضم نجم الجزائر وسيراقب مستواه في كأس العرب

- يترقب العديد من الأندية أداء لاعبي منتخب الجزائر الرديف في كأس العرب 2025، حيث يبرز المدافع أشرف عبادة كهدف محتمل للأهلي المصري الذي بدأ محادثات أولية مع ناديه أولمبي الشلف. - رغم الاهتمام، قرر الأهلي تأجيل أي خطوات رسمية حتى نهاية البطولة لمراقبة أداء عبادة، الذي يُتوقع أن يلعب دوراً أساسياً تحت قيادة المدرب مجيد بوقرة. - لفت عبادة الأنظار بأدائه القوي في مباراة ودية ضد مصر، مما جعله محط اهتمام الإعلام والجماهير، وقد يفتح له أداء مميز في البطولة أبواب الاحتراف.

سيكون العديد من لاعبي منتخب الجزائر الرديف المشارك في كأس العرب 2025 الجارية وقائعها في قطر، تحت مجهر العديد من الأندية الراغبة في تعزيز صفوفها في فترة الانتقالات المقبلة، من بينهم المدافع والمحترف في نادي أولمبي الشلف، أشرف عبادة (26 عاماً) الذي دخل اهتمامات نادي الأهلي المصري.

وحصل "العربي الجديد"، الثلاثاء، على معلومات من مصدر داخل إدارة أولمبي الشلف، فضّل عدم الكشف عن هويته، تُفيد بأن مسؤولين من الأهلي المصري فتحوا قنوات تواصل أولية مع النادي الجزائري لبحث إمكانية التعاقد مع عبادة خلال فترة الانتقالات الشتوية. غير أن النقاشات بقيت في إطار الاستطلاع فقط، واتفق الطرفان على تأجيل أي خطوة رسمية إلى ما بعد نهاية بطولة كأس العرب، التي تشكّل أول ظهور للاعب بألوان المنتخب الجزائري.

وحسب المعلومات نفسها، فإن إدارة الأهلي فضّلت التريث وعدم تقديم عرض رسمي حالياً، بعد أن خلصت إلى ضرورة مراقبة مستوى المدافع خلال مباريات كأس العرب. ومن المنتظر أن يحصل عبادة على فرصة اللعب أساسياً تحت قيادة المدرب مجيد بوقرة (43 عاماً)، خاصة أنه يحظى بتقدير كبير داخل الجهاز الفني، إلى درجة أن بعض المتابعين تحدّثوا عن أحقيته بتلقي فرصة حتى مع المنتخب الأول الذي يقوده البوسني فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً).

وكان عبادة قد لفت انتباه الأهلي المصري وعدد من الأندية الأخرى بعدما قدّم أداءً قوياً في المباراة الودية التي جمعت منتخب الجزائر الرديف بنظيره المصري الشهر الماضي، ضمن استعدادات الفريقين للبطولة. وخلال تلك المواجهة، تحوّل اللاعب إلى حديث وسائل الإعلام المصرية وجماهير النادي الأحمر، التي أثنت على صلابته الدفاعية وحضوره البدني. وسيكون أشرف عبادة أمام اختبار حقيقي في كأس العرب لتأكيد أدائه اللافت، إذ قد يفتح له مستوى مميز في البطولة الباب أمام انتقال كبير يقوده نحو تجربة احترافية أوسع وفرصة لصناعة اسم أكبر في مسيرته الكروية.