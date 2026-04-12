الأهلي المصري يتوعد بالتصعيد بعد إلغاء جلسة استماع "فار"

توعّد النادي الأهلي المصري بالتصعيد بعدما غادر وفد الفريق، بقيادة عضو مجلس الإدارة سيد عبد الحفيظ، مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، عقب إلغاء جلسة الاستماع الخاصة بمحادثات الحكام للمواجهة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله مع سيراميكا كليوباترا في مرحلة التتويج بلقب المسابقة المحلية.

وكان من المقرر عقد جلسة استماع لتسجيلات حديث الحكام خلال المواجهة، لكنها لم تعقد بدعوى عدم وجود الأشخاص المصرح لهم قانونياً، حيث أوضح أمين عام الاتحاد المصري لكرة القدم مصطفى عزام بقوله في تصريحات سابقة: "الاستماع إلى محادثات تقنية الفيديو يقتصر على اثنين فقط من الجهاز الفني والإداري المرتبط بالمباراة، بشرط أن يكونوا من المصرح لهم بالوجود في المنطقة الفنية، دون غيرهم".

لكن عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري سيد عبد الحفيظ قال في حديثه لوسائل الإعلام، عقب عدم السماح بحضور الجلسة، الأحد: "نحن نعرف كيفية الحصول على حقوقنا جيداً، ونحن أصحاب الحق الأصيل في اختيار من يمثلنا. حضرت إلى اتحاد الكرة بسبب عدم قانونية منعي من الوجود بتفويض، لا توجد لائحة تمنعني، وماذا لو تمت إقالة الجهاز الفني والإداري قبل موعد الجلسة؟ لذلك من الطبيعي حضور مجلس إدارة الفريق".

يذكر أن النادي الأهلي قد تعادل مع سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله في الجولة الأولى من المرحلة النهائية من الدوري المصري لكرة القدم، في مباراة شهدت عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق "الأحمر" في الثواني الأخيرة بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد "فار"، الأمر الذي جعل إدارة النادي تطالب في بيان رسمي بالاستماع إلى المحادثات بين حكم المباراة وحكم الفيديو المساعد "فار" أثناء مراجعة الحالة، استناداً إلى تصريحات رئيس لجنة الحكام أوسكار رويز، التي أكد فيها أحقية كل نادٍ في ذلك مقابل سداد الرسوم المالية، مع ضرورة إعلان تفاصيل المحادثة لضمان النزاهة والشفافية.