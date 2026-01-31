الأهلي المصري يتعادل مع بطل تنزانيا ويؤجل تأهله إلى ربع نهائي أبطال أفريقيا

31 يناير 2026   |  آخر تحديث: 19:00 (توقيت القدس)
الأهلي تجنب الخسارة في تنزانيا (الاتحاد الأفريقي لكرة القدم)
- تعادل الأهلي المصري مع يانغ أفريكانز التنزاني 1-1 في دوري أبطال أفريقيا، ليحافظ على صدارة المجموعة الثانية بثماني نقاط، مقتربًا من ربع النهائي.
- شهدت المباراة أداءً حذرًا من الأهلي، مع غياب إمام عاشور وتأثيره على الجانب الهجومي، حيث اعتمد الفريق على الهجمات المرتدة بقيادة زيزو وتريزيغيه.
- سجل إبراهيم حماد ليانغ أفريكانز في الشوط الأول، ورد أليو ديانغ للأهلي في الشوط الثاني، مع تغييرات تكتيكية من المدرب ييس توروب دون تغيير النتيجة.

عاد النادي الأهلي المصري بنقطة غالية، بعدما تعادل مع مُضيفه يانغ أفريكانز التنزاني بهدف لكل لفريق، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، على ملعب أمان في جزيرة زنزبار، في إطار الجولة الرابعة من عمر المجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لموسم 2025-2026.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الأول بجدول الترتيب، واقترب خطوة من بلوغ الدور ربع النهائي، فيما رفع يانغ أفريكانز رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني بالمجموعة التي تضم أيضاً كلاً من شبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي المغربي، وتقدم إبراهيم حماد بهدف ليانغ أفريكانز في الدقيقة 47 قبل نهاية الشوط الأول، ورد أليو ديانغ بهدف التعادل للأهلي في الدقيقة 60.

وتسبب غياب إمام عاشور لاعب الأهلي في إجراء تغيير إجباري في التشكيلة، كان له تأثير في الجانب الهجومي، وتمثل في تبادل أحمد مصطفى زيزو ومحمود تريزيغيه الجناحان، دور لاعب الوسط الثالث بجانب أليو ديانغ ومروان عطية مع مشاركة طاهر محمد في الهجوم رفقة زميله مروان عثمان، وراهن مدرب الأهلي، الدنماركي ييس توروب على أسلوب تكتيكي حذر، ولم يندفع للهجوم، وفرض رقابة لصيقة على مصادر خطورة يانغ أفريكانز الهجومية.

وشهد الشوط الأول أداءً حذراً من جانب الفريق المصري، الذي لجأ إلى الهجمات المرتدة عبر أحمد زيزو ومحمود تريزيغيه ومروان عثمان، وكاد الأهلي أن يُسجل مرتين عبر زيزو وياسر إبراهيم في الدقيقتين 25، 29، فيما أنقذ مصطفى شوبير مرمى الأهلي من هدف في الدقيقة 27 من اختراق تنزاني ناجح وتصويبة خطيرة، قبل أن يشهد الوقت المحتسب بدلاً من الضائع تسجيل يانغ أفريكانز هدفاً عبر إبراهيم حماد، مستفيداً من تمركز خاطئ لدفاع نادي القرن وخرج متقدماً.

إمام عاشور في ملعب هارد روك في 14 يونيو 2025 (كارمن مانداتو/Getty)
إمام عاشور يعتذر من النادي الأهلي

وفي الشوط الثاني، ضغط يانغ أفريكانز في العشر دقائق الأولى لتعزيز التفوق دون جدوى، واستعاد الأهلي توازنه ونجح من هجمة منظمة عبر تريزيغيه وزيزو انتهت بهدف لأليو ديانغ في الدقيقة 60 مانحاً الأهلي التعادل، وأجرى مدرب الأهلي تغييرات وأشرك محمد علي بن رمضان وأشرف بن شرقي ثم أحمد رمضان وأحمد عيد لتنشيط الخطوط الثلاثة، لكن دون تعديل على النتيجة لينتهي اللقاء بهدف لكل فريق.

