الأهلي المصري يتأهل وفوز حاسم للجيش المغربي في أبطال أفريقيا

- تعادل الأهلي المصري مع شبيبة القبائل الجزائري بدون أهداف، مما رفع رصيد الأهلي إلى تسع نقاط وتأهله لربع النهائي، بينما ودع شبيبة القبائل المنافسات رسميًا. - في المجموعة الثانية، فاز الجيش الملكي المغربي على يانغ أفريكانز التنزاني بهدف نظيف، مما رفع رصيده إلى ثماني نقاط، بينما تجمد رصيد يانغ أفريكانز عند خمس نقاط. - في المجموعة الأولى، خسر نهضة بركان المغربي أمام باور ديناموز الزامبي بهدفين، مما أشعل صراع التأهل بتساوي الفريقين في النقاط.

تعادل النادي الأهلي المصري مع مضيفه شبيبة القبائل الجزائري، من دون أهداف في المباراة التي جرت بينهما، مساء السبت، على استاد حسين آيت أحمد في الجزائر ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الثانية من عمر دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وبهذا التعادل رفع الأهلي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الأول، وحسم التأهل إلى الدور ربع النهائي وضمن مكاناً دون انتظار نتيجة الجولة السادسة والأخيرة التي تحدد ترتيب المجموعة، في المقابل توقف رصيد شبيبة القبائل عند ثلاث نقاط، وودع المنافسات بشكل رسمي.

وشهد الشوط الأول تفوقاً شبه كامل لفريق شبيبة القبائل الذي ضغط مبكراً على الأهلي بقوة، واعتمد على الكرات الطولية في منطقة جزاء الأهلي ولاحت له ثلاث فرص متتالية عبر مهاجمه أيمن محيوص الذي لم يوفق في ترجمة أي فرصة لأهداف وسط غياب التوفيق، ولم يكن هناك حضور هجومي للاعبي الأهلي على مرمى غايا مرباح حارس شبيبة القبائل وانتهى الشوط بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني لجأ المدير الفني للأهلي ييس توروب إلى الدفاع المطلق، وأجرى تغييراً دفاعياً بمشاركة أحمد بيكهام كمدافع ثالث بجانب ياسر إبراهيم وياسين مرعي وتصدى مصطفى شوبير لأكثر من فرصة لاحقاً تحديداً بعد تسديدات من قبل أيمن محيوص، وبن بوط، ليمرّ الوقت دون جديد، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

وفي المجموعة نفسها، فاز فريق الجيش الملكي المغربي على نظيره يانغ أفريكانز التنزاني بهدفٍ نظيف في ملعب الأول ليحصد ثلاث نقاط غالية، وسجل هدف المباراة أنس باش في الدقيقة 86، ورفع الجيش الملكي رصيده إلى ثماني نقاط، فيما تجمد رصيد يانغ أفريكانز عند خمس نقاط. وراهن الجيش الملكي على عناصر هجومية في التشكيلة مثل حمزة خابا وحيدراف ويوسف الفحلي وربيع حريمات، وشهد الشوط الأول هجوماً ضاغطاً للجيش الملكي مع تسرع لاعبيه في ترجمة الفرص، وأهدر أكثر من فرصة وخرج بالتعادل السلبي، وتكرر السيناريو ذاته في النصف الثاني وضغط الجيش الملكي مع مرتدات ليانغ أفريكانز وأسفر ضغط الجيش عن هدف في الدقيقة 86 عبر لاعبه أنس باش.

وفي المجموعة الأولى، تلقى نادي نهضة بركان المغربي خسارة مفاجئة أمام باور ديناموز الزامبي بهدفين دون رد وأشعل صراع التأهل، وتجمد رصيد نهضة بركان عند سبع نقاط وتلقى الخسارة الثانية على التوالي، فيما رفع باور ديناموز رصيده إلى سبع نقاط ودخل الصراع بقوة على التأهل، وسجل ثنائية باور ديناموز موانياغا ومبوبا في الدقيقتين 47 و90.