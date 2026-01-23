- تعود منافسات دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 بعد توقف بسبب كأس أمم أفريقيا، حيث يلتقي الأهلي المصري ويانغ أفريكانز في الجولة الثالثة. يسعى الأهلي للفوز مستغلاً الأرض والجمهور لتعزيز فرص التأهل لربع النهائي بعد ضغوط الخروج المبكر من البطولات المحلية. - يعتمد الأهلي على لاعبين دوليين مثل تريزيغيه وزيزو، والمحترفين بن رمضان وديانغ. يهدف المدرب ييس توروب لاستعادة ثقة الجماهير بعد نتائج محلية مخيبة. - يواجه الهلال السوداني ماميلودي صن داونز في المجموعة الثالثة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية للتأهل. يعتمد الهلال على دفاع محكم وهجمات مرتدة بقيادة المدرب ريجيكامب.

تعود الحياة إلى مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لموسم 2025-2026، بعد توقف طويل بسبب كأس أمم أفريقيا 2025 التي أقيمت في المغرب، عندما تبدأ، الجمعة، مواجهات الجولة الثالثة في دور المجموعات.

وتتجه الأنظار في العاصمة المصرية القاهرة صوب مواجهة مصرية – تنزانية، إذ يستضيف الأهلي المصري الأكثر تتويجاً بالبطولة، نظيره يانغ أفريكانز التنزاني الحصان الأسود للمجموعة الثانية. وتُعد المباراة مهمة بالنسبة إلى الأهلي في رحلة البحث عن تأمين الصدارة، والتقدم خطوة إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، إذ يملك في جعبته أربع نقاط من فوز وتعادل، يحتل بها المركز الأول بفارق الأهداف عن الوصيف يانغ أفريكانز التنزاني، الذي حصد هو الآخر أربع نقاط من فوز وتعادل، وتضم المجموعة الثانية إلى جانب الأهلي ويانغ أفريكانز فريقَين عربيَّين، هما شبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي المغربي.

ويسعى الأهلي لاستغلال عنصري الأرض والجمهور في تحقيق الفوز على يانغ أفريكانز التنزاني، وتقديم كرة قدم يستعيد بها المدرب الدنماركي ييس توروب المدير الفني الثقة الجماهيرية. وعانى الأهلي في الأسابيع الأخيرة، خلال توقف الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا، من أزمات تصدرها الخروج المبكر من بطولة كأس مصر لموسم 2025-2026، بخلاف الفشل في تخطي الدور الأول من عمر بطولة كأس عاصمة مصر، ليخسر الأهلي بطولتَين من بطولات الموسم الحالي، مما وضع المدرب في وضع حرج.

ويخوض الأهلي المباراة في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، متسلحاً في المقام الأول بأوراق رابحة في صفوفه، وتحديداً لاعبيه الدوليين الذين يراهن عليهم المدير الفني بعد الحصول على المركز الرابع في كأس الأمم الأفريقية، منهم محمود تريزيغيه (31 عاماً) الجناح الأيسر، وأحمد مصطفى زيزو (30 عاماً) صانع الألعاب، وإمام عاشور (27 عاماً) لاعب الوسط، ومحمد هاني (29 عاماً) الظهير الأيمن، وياسر إبراهيم (32 عاماً) قلب الدفاع، وثنائي حراسة المرمى محمد الشناوي (37 عاماً)، ومصطفى شوبير (25 عاماً)، بجانب المحترفين الذين يتصدرهم محمد علي بن رمضان (26 عاماً) صانع الألعاب التونسي، والمالي أليو ديانغ (28 سنة).

وفي المجموعة الثالثة، يتكرر سيناريو البحث عن صدارة المجموعة والمركز الأول، عندما يحل نادي الهلال السوداني ضيفاً على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في ملعب الأخير، ووسط جماهيره في اختبار شديد الصعوبة. ويواجه الهلال المرشح الكبير لحصد اللقب "صن داونز" الذي يملك أفضلية الملعب والجمهور، باحثاً عن نتيجة طيبة يعزّز بها من وجوده قريباً من حسم التأهل إلى الدور ربع النهائي. ويتصدر صن داونز المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل.

ويأتي الهلال وصيفاً له في الترتيب بالعدد نفسه من النقاط من فوز وتعادل، متقدماً على مولودية الجزائر الثالث وسانت لوبوبو الكونغولي الرابع في المجموعة نفسها، ويعيش الهلال السوداني حالة خاصة جداً في الأسابيع الأخيرة، إذ يخوض بطولتَين هما الدوري الرواندي، ويمنح فيها الأولوية لنجومه الكبار، بخلاف بطولة الدوري السوداني "منطقة الشرق"، ويمنح فيها الفرصة للاعبيه البدلاء.

ومن المُنتظر أن يخوض الروماني ريجيكامب، مدرب الهلال، اللقاء بتحفظ دفاعي كبير وفرض رقابة لصيقة على مصادر الخطورة في تشكيلة صن داونز، وعدم الاندفاع والرهان على سلاح الهجمات المرتدة في الوصول إلى مرمى بطل جنوب أفريقيا على أمل العودة بالنتيجة المطلوبة، وتجنب شبح الخسارة في سباق المجموعة الثالثة.