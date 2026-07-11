الأهلي المصري مُنافس برشلونة في افتتاحية الموسم الجديد

- توصل نادي الأهلي المصري ونادي برشلونة الإسباني إلى اتفاق رسمي لخوض مباراة "خوان غامبر" الافتتاحية للموسم الكروي 2026-2027، والتي ستُقام في 19 أغسطس/آب المقبل، مما يثير اهتمامًا جماهيريًا كبيرًا نظرًا لشعبية الناديين في مصر والدول العربية. - يُعتبر الأهلي المصري من أبرز الأندية في كرة القدم المصرية، حيث حقق العديد من الألقاب المحلية والقارية، مما يجعله منافسًا قويًا في مواجهة برشلونة. - ستكون هذه المباراة الأولى من نوعها لنادٍ عربي في كأس خوان غامبر، مما يضيف أهمية تاريخية للمواجهة المرتقبة بين زعيم كرة القدم الأفريقية وبطل الليغا.

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن تفاصيل جديدة تخصُّ مواجهة نادي الأهلي المصري لمنافسه نادي برشلونة الإسباني قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2026-2027، وذلك في اتفاق رسمي بين الناديين المصري والإسباني، أُعلِنَ اليوم السبت بشكل رسمي.

وبحسب المعلومات فإن الأهلي المصري سيكون مُنافس نادي برشلونة في مواجهة "خوان غامبر" الافتتاحية للموسم الجديد للنادي الكتالوني، والتي ستُقام يوم 19 أغسطس/آب المقبل، حيثُ توصل الناديان المصري والإسباني إلى اتفاق رسمي يقضي بخوض النادي المصري للمواجهة أمام النادي الإسباني، في مواجهة مُميزة بين زعيم كرة القدم الأفريقية وبطل الليغا في الموسم الماضي.

وستحظى هذه المواجهة باهتمام جماهيري كبير، لأن النادي الأهلي المصري يملك قاعدة جماهيرية كبيرة في مصر، في وقت يُعد النادي الكتالوني صاحب شعبية كبيرة في مصر والدول العربية، وبالتالي من المتوقع أن تمتلئ مدرجات ملعب كامب نو بالمشجعين الإسبان والمصريين لمتابعة هذه القمة الإسبانية-المصرية الكبيرة، كما أنها ستحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة جداً.

ومدحت الصحيفة الإسبانية نادي الأهلي المصري مُنافس نادي برشلونة في مباراة خوان غامبر التي تُقام قبل بداية كل موسم جديد وتُعد افتتاحية للموسم بالنسبة للنادي الكتالوني، ونوهت الصحيفة بأن النادي الأهلي يُعد من الأفضل في كرة القدم المصرية، إذ حقق لقب الدوري المصري 45 مرة ولقب كأس مصر في 39 مناسبة، ولقب السوبر المصري 15 مرة، بالإضافة إلى تحقيقه لقب دوري أبطال أفريقيا في 12 مناسبة، كما تُوج بلقب السوبر الأفريقي ثماني مرات ولقب الكونفيدرالية الأفريقية مرة واحدة.

واللافت أن الأهلي المصري سيكون أول نادٍ عربي يخوض مواجهة كأس خوان غامبر أمام نادي برشلونة التي انطلقت في عام 1966. تُوج النادي الكتالوني بالكأس 47 مرة مقابل حلوله وصيفاً في سبع مرات، في حين تُوج نادي كولن الألماني مرتين، أما أندية سامبدوريا، يوفنتوس، مانشستر سيتي، بوروسيا مونشنغلادباخ، إنترناسيونالي، أويبست، ميشيلين، موناكو، بورتو، تينيريفي وفالنسيا (فحققت اللقب مرة واحدة).