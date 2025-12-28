الأهلي البطل التاريخي يودّع كأس مصر أمام فريق مغمور

- في مفاجأة مدوية، ودّع النادي الأهلي بطولة كأس مصر 2025-2026 بعد خسارته أمام المصرية للاتصالات (1-2) في دور الـ 32، في أول عودة له بعد إيقافه لعامين. - غياب اللاعبين الدوليين بسبب مشاركتهم في كأس أمم أفريقيا، مثل أحمد مصطفى زيزو ومحمود حسن تريزيغيه، أثر بشكل كبير على أداء الأهلي. - عانى الأهلي من انهيار في أداء بعض اللاعبين والثقة الزائدة، مما أدى إلى خسارته رغم تقدمه حتى الدقائق الأخيرة من المباراة.

في مفاجأة من العيار الثقيل، ودّع النادي الأهلي البطل التاريخي لمسابقة كأس مصر لكرة القدم منافسات المسابقة المحلية لموسم 2025-2026، في أول عودة له إلى البطولة عقب نهاية إيقافه لمدة عامين لانسحابه من نسخة 2022.

وفي واحدة من أكبر مفاجآت المسابقة عبر تاريخها الذي يضرب بجذوره إلى عام 1921، التي لم تحدث منذ 17 عاماً، خسر الأهلي أحد ألقاب موسم 2025-2026 المحلية، بالخروج المبكر أمام المصرية للاتصالات المغمور، الذي يلعب حالياً في الدرجة الثانية بعد الخسارة (1-2)، في مفاجأة مدوية في المباراة التي أقيمت بينهما، يوم السبت، على استاد السلام في العاصمة المصرية القاهرة، في دور الـ 32، ليتلقى المدير الفني الدنماركي، ييس توروب، أكبر صدمة له في موسمه الأول مع الفريق الأحمر.

وتقدم الأهلي بهدف لعمر كمال عبد الواحد في الدقيقة الـ 41، ورد المصرية للاتصالات بثنائية سجلها مصطفى فوزي في الدقيقتين 81، 110، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1) ليمتد اللقاء إلى وقت إضافي مدته 30 دقيقة على شوطين، وأنهى المصرية للاتصالات المواجهة فائزاً في نهاية المطاف بهدفين لهدف، ليطيح بالأهلي من رحلة المنافسة على اللقب.

ولعبت عدة أسباب دور البطولة في خسارة الأهلي، أبرزها غياب أكثر من لاعب دولي نظرا لمشاركتهم مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، مثل أحمد مصطفى زيزو ومحمود حسن تريزيغيه وإمام عاشور ومروان عطية ومحمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وياسر إبراهيم.

وتمثل السبب الثاني في حالة الانهيار الكبير في أداء أكثر من لاعب في الأهلي، ممن منحهم المدير الفني البلجيكي الفرصة، مثل السلوفيني نيتس جراديشار ومحمد شريف رأسي الحربة، اللذين لم يكن لهما أدنى دور هجومي مؤثر. كما عانى الأهلي الثقة الزائدة بين لاعبيه، خاصة في الشوط الثاني، وظل الفريق متقدماً حتى قبل النهاية بتسع دقائق، حينما استقبل هدف التعادل، ثم استقبل الهدف الثاني أيضاً في الشوط الإضافي الأول ليخسر الأهلي (1-2).

ويُذكر أن النادي الأهلي هو الأكثر تتويجاً ببطولة كأس مصر عبر التاريخ، برصيد 39 لقباً، حققها في مسيرته، ويعتبر ثاني أكثر الألقاب التي حققها الفريق الأحمر بعد بطولة الدوري المحلي.