الأهلي أمام 3 أزمات قبل مواجهة الجيش الملكي في أبطال أفريقيا

- يواجه الأهلي المصري تحديات كبيرة قبل مباراته مع الجيش الملكي المغربي، حيث يسعى المدرب ييس توروب لتثبيت محمد شريف في الهجوم بسبب نقص الخيارات الهجومية، مع الاعتماد على الشاب حمزة عبد الكريم مؤقتاً حتى فترة الانتقالات الشتوية. - يعاني الأهلي من مشاكل دفاعية مستمرة رغم تحسن نتائجه، ويأمل في عودة المدافع أشرف داري للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة، وسط محاولات لتسويقه في الانتقالات المقبلة. - في حراسة المرمى، يعتمد الأهلي على مصطفى شوبير بعد إصابة محمد الشناوي، مع قلق من قلة خبرة البديل محمد سيحا في المباريات القارية.

رغم الفوز الكبير الذي حققه الأهلي المصري على شبيبة القبائل الجزائري (4-1)، في ضربة بداية دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 2025-2026، إلا أن مباراته مع الجيش الملكي المغربي في عقر دار الأخير، الجمعة، باتت تمثل عنق زجاجة لثلاث أزمات مستمرة يسعى المدير الفني الدنماركي ييس توروب (55 عاماً)، لحلها في الأهلي.

ويسعى المدرب لتثبيت أقدام مهاجم الفريق محمد شريف (29 عاماً)، العائد للتهديف من جديد أمام شبيبة القبائل، في قيادة الهجوم الأهلاوي، خاصة في ظل معاناة الأهلي من نقص عددي كبير في الهجوم، لإيقاف رأس الحربة السلوفيني نيس جراديشار (23 عاماً)، وعدم عثور الأهلي على بديل لهدافه السابق، الفلسطيني وسام أبوعلي (26 عاماً)، مع الاستعانة بمهاجم صغير، هو حمزة عبد الكريم (17 عاماً)، ليكون المهاجم الثاني مؤقتاً مع زميله محمد شريف، لحين حلول فترة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني المقبل.

كما يؤرق ملف الدفاع المدرب توروب في ظل استمرار التراجع والأخطاء الدفاعية التي يمر بها الفريق الأحمر، رغم تحسن نتائجه في المباريات الأخيرة بشكل عام وفوزه ببطولة كأس السوبر المصري، خاصة مع مواجهة فريق كبير هو الجيش الملكي، الذي يملك هجوماً قوياً. واستدعى الأهلي في رحلته أمام الجيش الملكي مدافعه المغربي أشرف داري ( 26 عاماً)، المصاب منذ فترة بعد تعافيه من الإصابة، ولكن موقفه لا يزال غامضاً بشأن المشاركة في اللقاء من عدمه، في ظل محاولات حثيثة لتسويقه وبيعه في "الميركاتو" الشتوي المقبل.

كما يعاني الأهلي في ملف حراسة المرمى، في ظل أداء الفريق مباراة الجيش الملكي بحارسي مرمى، هما مصطفى شوبير (25 عاماً)، المنتظر له اللعب أساسياً، ومحمد سيحا (24 عاماً)، البديل، بعد إصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي (36 عاماً). ويخشى المدرب الدنماركي من أي مفاجآت غير سارة قد تحدث للحارس الأول شوبير، في ظل عدم امتلاك سيحا الخبرات القارية، بخلاف عدم مشاركته في أي مباراة خاضها الأهلي في سباق الموسم الجاري 2025-2026 حتى الآن، وسط آمال كبيرة بألا يتعرض شوبير لأ إصابة خلال المباراة.