الأنصار يهزم النجمة في الديربي ويحتفظ بلقب الدوري اللبناني

- توّج نادي الأنصار بلقب الدوري اللبناني للمرة السادسة عشرة بعد فوزه على النجمة 2-1 في ديربي بيروت، بحضور مدرب المنتخب الجزائري مجيد بوقرة، ووسط إجراءات أمنية مشددة بعد توقف المباراة بسبب الشغب. - شهدت المباراة أهدافاً مثيرة، حيث تقدم النجمة أولاً عبر علي قصاص، قبل أن يعادل الأنصار النتيجة بهدف هشام خلف الله، ثم يحسم الحاج مالك تال الفوز من ركلة جزاء. - كان التعادل كافياً للأنصار للاحتفاظ باللقب، في موسم شهد توقفات بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان.

حصد نادي الأنصار لقب الدوري اللبناني لكرة القدم، للمرة السادسة عشرة في تاريخه، بعد فوزه اليوم الأحد في اللقاء الختامي على غريمه التقليدي النجمة في ديربي العاصمة بيروت بهدفين لواحد على ملعب جونيه البلدي، تحت عينَي مدرب المنتخب الأول، الجزائري مجيد بوقرة.

وحدّد الاتحاد اللبناني لكرة القدم عدد الحضور في المدرجات بواقع ألف متفرج لكلّ فريق، وبقيادة طاقم تحكيمي قبرصي، مع العلم أن المواجهة توقفت في الدقيقة الـ69 بعد رمي مقذوفات إلى أرضية الميدان، ما استوجب إيقاف المواجهة لأربع دقائق قبل استكمالها. وبدأت المباراة بقوة من قبل الطرفين اللذين كانا يسعيان لافتتاح باب التسجيل عبر بعض المحاولات الخطرة من الأنصار والنجمة، الذي هزّ الشباك أولاً من طريق مهاجمه علي قصاص بعد تمريرة عرضية من زميله الكولومبي خوان لوكومي في الدقيقة الـ32.

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وعادل بعدها الأنصار الكفّة من طريق الهداف الجزائري هشام خلف الله، من ضربة حرة نفّذها ببراعة من مسافة بعيدة، ليهزّ شباك حارس منتخب لبنان الأول، مصطفى مطر، الذي عجز عن التصدي لها في الدقيقة الـ45+4، ليعود بعدها الزعيم الأخضر في الشوط الثاني للتقدم على حساب نظيره النبيذي بهدف في الدقيقة الـ57 عبر المهاجم السنغالي الحاج مالك تال من علامة الجزاء، عقب تعرّض علي طنيش "السيسي" لعرقلة داخل المنطقة من قبل متوسط ميدان النجمة، الكيني أنتوني أكومو.

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وكان النجمة يحتاج للفوز في هذه المباراة لحصد لقبه العاشر في تاريخ منافسات الدوري اللبناني، بينما كانت نقطة التعادل كافية لذهاب التاج للأنصار، الذي قدّم بطولة مميزة، ليحافظ على اللقب الذي حققه في موسم 2024-2025. وجاء ختام موسم 2025-2026 بعد منافسة طويلة بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان خلال الأشهر الماضية، ما أدّى إلى إيقاف النشاط الرياضي قبل استئنافه تدريجياً بعد توقف الحرب.