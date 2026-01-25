الأنصار والنجمة في قمة لبنانية متواضعة.. تعادل سلبي ومستوى مُخيب

انتهت قمة الدوري اللبناني لكرة القدم بين الأنصار والنجمة في انطلاق مرحلة الإياب (الجولة الـ12)، بالتعادل السلبي من دون أهداف، الأحد، في كلاسيكو البطولة الذي لم يرتقِ إلى المستوى المطلوب على أرض الملعب بين الغريمين، وكان مردودهما ضعيفاً جداً طوال 90 دقيقة.

خاض الفريقان الشوط الأول بقليل من الحذر، وخصوصاً في الدقائق الأولى من المواجهة، مع بروز أفضلية لفريق النجمة في أول عشر دقائق، إذ برز تركيز الفريق على الهجمات عبر الأطراف ومحاولة خلق عرضيات مؤثرة، ولكن كل المحاولات لم تصل إلى الخطورة المطلوبة لهز الشباك، مع العلم أن دفاع الأنصار كان متمركزاً بشكل جيد في الخلف، وانتشاره في خط الوسط وأمام منطقة الجزاء صعّب مهمة النجمة كثيراً للاختراق.

أما من ناحية فريق الأنصار، فبعد مرور أول 15 دقيقة عانى فيها من صعوبات للخروج بالكرة ومحاولة خلق الهجمات السريعة، نجح في كسب معركة خط الوسط بشكل واضح، واستحوذ على الكرة لوقت أطول، وبدأ يتحرك نحو الهجوم، ورغم أن معظم المحاولات الهجومية لم ينتج عنها خطورة كبيرة على مرمى النجمة، فإن السيطرة عبر تكرار المحاولات الهجومية كانت واضحة للفريق الأخضر.

وبدا من الواضح قوة دفاع نادي النجمة في الشوط الأول، أولاً عبر التمركز الصحيح للمدافعين لقطع مسارات التمريرات الطولية والعرضية، وكذلك القدرة على التغطية الصحيحة في الكرات خلف الدفاع، وخصوصاً أمام النجم الفلسطيني المراوغ والهداف، محمد حبوس، الذي لم يحصل على المساحات التي يحبها للانطلاق والمراوغة وخلق الفوضى في منطقة جزاء المنافس طوال 45 دقيقة كاملة.

في الشوط الثاني، اختفى نادي النجمة وخصوصاً في الهجوم، وفرض الأنصار نفسه بقوة على أرض الملعب، وبدا من الواضح اعتماد النادي الأحمر على التحولات الهجومية السريعة، في وقت استغل الأنصار الوضع وضغط أكثر صانعاً أكثر من محاولة، ولكن الخطورة حضرت في لقطة واحدة كادت تُسفر عن تسجيل الهدف الأول، إثر كرة عرضية أحدثت دربكة داخل منطقة الجزاء، تابعها لاعب خط الوسط علي طنيش على مرتين (الأولى تصدى لها الحارس والثانية ذهبت فوق المرمى).

في المُجمل لم ترتقِ قمة الدوري اللبناني بين المتصدر الأنصار والوصيف النجمة إلى المستوى المطلوب لا فنياً ولا تكتيكياً، فلا الأنصار استغل تراجع النجمة في الشوط الثاني ولا النجمة تجرأ وهاجم بلاعبين أكثر لهز الشباك عندما سنحت له الفرصة عبر تحولات هجومية وكرات عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، لتنتهي القمة بالتعادل السلبي بين الفريقين، ويبقى الأنصار في المركز الأول برصيد 29 نقطة مقابل 27 نقطة للنجمة.