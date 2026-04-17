الأنصار اللبناني في مهمة آسيوية.. تجاوز مصاعب الحرب لأجل نتائج طموحة

- غادر نادي الأنصار اللبناني إلى بيشكك لمواجهة فريق موراس في ربع نهائي كأس التحدي الآسيوي، وسط ظروف أمنية صعبة في لبنان بسبب العدوان الإسرائيلي. - استأنف الأنصار تدريباته بعد توقف قصير نتيجة تعليق النشاط الرياضي في لبنان، ويأمل الفريق في تقديم أداء مميز بعيدًا عن الضغوط الأمنية. - الفائز من مواجهة الأنصار وموراس سيواجه نادي الكويت أو الشباب العُماني في نصف النهائي، مع تأجيل المباراة النهائية بسبب استضافة السعودية لقرعة كأس آسيا.

يحمل نادي الأنصار الرياضي راية كرة القدم اللبنانية، بعدما غادرت بعثة الفريق، الخميس، إلى العاصمة القرغيزية بيشكك عن طريق إسطنبول لخوض غمار ربع نهائي كأس التحدي الآسيوي لكرة القدم، حين يُلاقي "الزعيم الأخضر" نظيره موراس صاحب الأرض والضيافة يوم الأحد، في تمام الخامسة عصراً بتوقيت العاصمة بيروت.

وكان نادي الأنصار من أول الفرق اللبنانية التي عادت إلى خوض التدريبات بعد توقفٍ لأيام قليلة، عقب إعلان الاتحاد المحلي للعبة تعليق النشاط الرياضي في البلاد بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة، إثر اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، قبل أن يمتد العدوان الإسرائيلي إلى "بلاد الأرز" لاحقاً.

وسافر الأنصار إلى العاصمة بيشكك في الأمسية التي من المُرتقب أن يتوقف خلالها إطلاق النار في لبنان مدّة عشرة أيام مبدئياً، وهو الأمر الذي قد يُساعد اللاعبين على تقديم مستوى أفضل، خاصة بعد الابتعاد عن عائلاتهم، ونزوح بعضهم من مناطق كانت تتعرّض لغارات من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وضمّت تشكيلة الفريق الذي يقوده المدرب دراغان يوفانوفيتش كلاً من: نزيه أسعد، هادي كنج، وليام سنان، عباس شرقاوي، نصّار نصّار، محمد الدر، مكسيم عون، إيشاكا ديارا، أحمد خير الدين، علي طنيش، نادر مطر، محمد حبوس، محمد أبو صالح، مهدي الزين، خليل بدر، الحاج مالك تال، خالد الحجّار، مصطفى كساب، محمد شومر، صامويل كونيه، عباس بلوط، على أن ينضمّ إلى البعثة في مطار إسطنبول كل من اللاعب الجزائري هشام حسام الدين والتونسي رفيق المدنيني.

يُذكر أن الفريق الفائز من هذه المواجهة سيواجه في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بيروت، نادي الكويت الكويتي أو الشباب العُماني، مع الإشارة إلى أن الاتحاد الآسيوي قضى بترحيل المباراة النهائية التي كانت مقررة في التاسع من مايو/ أيار المقبل بين بطل غرب آسيا وبطل شرق آسيا إلى الـ13 من الشهر عينه؛ وذلك بسبب استضافة المملكة العربية السعودية قرعة كأس آسيا، بعدما كانت قد أُجّلت في وقتٍ سابق بسبب الظروف الأمنية في الشرق الأوسط.