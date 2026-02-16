الأندية الليبية تُعوّض غيابها قارياً بصفقات قوية

- شهدت الأندية الليبية نشاطًا ملحوظًا في الميركاتو الشتوي، حيث استقطبت لاعبين مميزين من الدوريات العربية لتعزيز صفوفها بعد إخفاقاتها القارية، مثل تعاقد الاتحاد مع أحمد بن علي من الدوري الإيطالي. - تعاقد الأهلي مع المهاجم السوري بابلو صباغ من الدوري الكوري الجنوبي، وضم السويحلي المدافع التونسي نادر الغندري من الدوري الروسي، مما يعكس انفتاح الأندية الليبية على اللاعبين العرب واللاعبين ذوي الخبرة الأوروبية. - استهدفت الأندية الليبية نجوم الدوريات العربية الأخرى، مثل انضمام ثيمبينكوسي لورش وعزيز كاي إلى الاتحاد، وانتقال إبراهيم توريه إلى أهلي طرابلس، مما يعكس التنافس الشديد لتعزيز الصفوف.

تميّزت الأندية الليبية خلال الميركاتو الشتوي بعقد صفقات قوية، من خلال التعاقد مع نجوم من مختلف الدوريات العربية معتمدة على قوتها المالية، فمع تزايد التنافس في الدوري المحلي، تلجأ الفرق إلى عقد صفقات قوية واستقطاب لاعبين من مستوى عالٍ لدعم صفوفها، معوضة فشلها قارياً بما أن النتائج في الموسم الحالي كانت دون المأمول، إذ فشلت كل الأندية في الوصول إلى دور المجموعات من المسابقتين الأفريقيتين، في مؤشر على تراجع قدراتها التنافسية دولياً.

ومرّت الأندية الليبية إلى السرعة القصرى في مجال التعاقدات من خلال جودة الأسماء التي تعاقدت معها، ذلك أن نادي الاتحاد نجح في التعاقد مع الليبي أحمد بن علي قادماً من الدوري الإيطالي، حيث خاض معظم فترات مسيرته الاحترافية في الكالتشيو بين العديد من الأندية في مختلف الأقسام، وهي صفقة قوية بلا شك تؤكد أن الفرق الليبية بدأت تبحث عن الأسماء التي تملك مستويات جيداً وقادرة على التأثير إيجابياً في العناصر الشباب بفضل خبرتها الطويلة في الملاعب والمنافسات القوية.

وضمّ النادي الأهلي المهاجم السوري بابلو صباغ الذي كان ينشط في الدوري الكوري الجنوبي، وقد برز في المباريات الأخيرة مع منتخب بلاده، وهو ما جعل الأهلي يدخل في مفاوضات للفوز بخدماته ونجح في ذلك في صفقة مهمة للغاية، خاصة أن الأندية الليبية لم تتعاقد بكثرة مع نجوم عرب آسيا في المواسم الأخيرة، وهذه الخطوة تؤكد انفتاحها على كل الأسماء القوية بحثاً عن استغلال مهاراتها العالية.

كما نجح نادي السويحلي في ضمّ المدافع الدولي التونسي نادر الغندري الذي كان ينشط في الدوري الروسي، وقد كان الغندري مرشحاً للعودة إلى فريقه النادي الأفريقي أو الانضمام إلى الحزم السعودي، ولكن الصفقة فشلت قبل أن يدخل السويحلي بقوة، ويفوز بخدمات لاعبٍ قادرٍ على أن يشغل العديد من المراكز بين وسط الميدان ومحور الدفاع، وهي صفقة قد تساهم في استقطاب عددٍ من اللاعبين الذين تكونوا في الملاعب الأوروبية وتحفزهم على خوض تجربة في الأندية الليبية، بما أن الكرة العربية تعرف تزايد الإقبال على هذه النوعية من اللاعبين.

كما استهدفت الأندية الليبية نجوم الدوريات العربية المختلفة، من خلال السعي إلى استغلال أزمات بعض الأندية مالياً من أجل إقناع اللاعبين بالتعاقد معها، حيث كان الوداد المغربي هدفاً لأكبر الأندية الليبية، بانضمام الجنوب أفريقي ثيمبينكوسي لورش والبوركيني عزيز كاي إلى نادي الاتحاد، كما غادر البوركيني إبراهيم توريه نادي بيرامديز لينضمّ إلى أهلي طرابلس.

كما يتردد في الأيام الماضية أن نجم الترجي التونسي النيجيري أغبيلو تعاقد مع فريق الاتحاد الليبي بعد انتشار صور له مع مسؤولين من النادي، ولم يقع تأكيد الخبر رسمياً من قبل اللاعب أو الفريق الليبي، ويُمكن لمتوسط الميدان النيجيري التعاقد مع أي فريق حالياً بما أنه سيكون حراً بنهاية الموسم الحالي، ولا يمكن للترجي أن يمنعه من الانضمام إلى فريق آخر وخوض تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية، ولكن رحيل النجم النيجيري سيكون ضربة قوية للترجي الذي حاول تمديد عقده قبل أن يقرر اللاعب الرحيل، من دون أن يضمن النادي حصد مكاسب مالية من الصفقة.

ويتوقع أن تُسهم الصفقات في رفع مستوى التنافس بين الفرق الليبية في الموسم الحالي، بعد أن سعت إلى دعم صفوفها في الميركاتو الشتوي، ذلك أن الفرق التي لا تملك ميزانيات ضخمة تحرّكت بدورها في سوق الانتقالات الشتوية وعقدت صفقات لنجوم أقل مستوى، خاصة من الدوري التونسي الذي بات هدفاً لصفقات الأندية الليبية من مختلف المستويات.