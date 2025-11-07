الأندية الليبية تزيد الضغط على اتحاد الكرة: حكام أجانب في الكأس

- الأندية الليبية تضغط على اتحاد الكرة لتعيين حكام أجانب في مباريات الكأس، مما أدى إلى توترات خطيرة وأعمال تخريب من بعض المشجعين. - نادي الأهلي طرابلس يتهم الاتحاد بالفساد ويطالب بإيفاد حكام أجانب لضمان نزاهة المنافسات، مؤكدًا على موقفه الثابت ورفضه لتأجيل المطالب. - نادي الأخضر ونادي الاتحاد يدعمان مطالب العدالة، مع ترحيب الاتحاد بتقنية الفيديو وتحديد مواعيد واضحة للمباريات، بينما حدد الاتحاد الليبي مواعيد مباراتي نصف نهائي الكأس.

زادت الأندية الليبية ضغطها على اتحاد الكرة عبر بيانات رسمية نشرتها قبل موعد مباريات الكأس، إذ طالبت بتعيين حكّام أجانب لإدارة المواجهات خلافاً لما جرى الاتفاق عليه في الاجتماعات التي عُقدت في إيطاليا، الصيف الماضي، على هامش وجود بعثات الأندية المتنافسة على لقب الدوري الليبي. وشهدت الكرة الليبية توترات خطيرة بسبب هذه المطالب، وصلت إلى حد تورط بعض المشجعين في أعمال تخريب.

واتهم نادي الأهلي طرابلس اتحاد الكرة وأعضاءه بالفساد عبر بيان رسمي نشره الخميس، كما عبّر عن مطالبه التي يرى أنها شرعية، وجاء في نصه: "في الوقت الذي يثمّن فيه النادي الأهلي الرياضي الموقف المسؤول للأندية أعضاء الاتحاد الليبي لكرة القدم، والذي أعلنوا من خلاله تأييدهم للمطالب المشروعة بأهمية إيفاد حكام أجانب لإدارة المباريات القادمة من مسابقة كأس ليبيا إلى حين استكمال الشروط والضمانات المطلوبة التي تضمن المنافسة العادلة والنظافة والنزاهة، فإن النادي الأهلي يؤكد من جانبه موقفه الثابت بشأن مطالبه المشروعة التي سبق أن تقدّم بها في وقت سابق ويعلن تمسكه بها ورفضه لتأجيل النظر فيها حتى يتسنى لرئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم ومعاونيه من المصالح الشخصية الضيقة تنفيذها وكأن الأمر لا يعني الأندية التي تمثل الجماهير الليبية العريضة".

كما ضم نادي الأخضر صوته إلى الأندية المطالبة بإحقاق العدالة: "النادي الأخضر يؤكد مرة أخرى موقفه الثابت بمطالبه التي جاءت في البيان الثلاثي التي تحفظ حقوق الجميع وتنزع فتيل الأزمة التي افتعلها رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم بنفسه، وتفتح المجال أمام المعالجات التصحيحية لمنظومة كرة القدم الليبية، وانتشالها من الفوضى وسوء التخطيط".

كما رحّب نادي الاتحاد بتطبيق تقنية الفيديو حتى لو استدعى الأمر تحمّل الأندية المشاركة تكاليفها، حرصاً على ضمان حقوق جميع الفرق. وإلى جانب ذلك، شدّد النادي على ضرورة تعيين حكّام أجانب من أصحاب الكفاءة لإدارة المباريات، إضافة إلى أهمية تحديد مواعيد واضحة للمنافسات، وفي مقدمتها مباراة كأس السوبر وبداية الدوري الليبي.

من جهته، حدد الاتحاد الليبي لكرة القدم موعد مباراتي الكأس اللتين ستُستكملان من الدور نصف النهائي بعد توقف طويل. ويواجه نادي الأخضر منافسه الأهلي بنغازي يوم الأحد على ملعب مصراتة، فيما يلتقي نادي الاتحاد غريمه الأهلي طرابلس في ديربي مثير يُقام على ملعب شهداء بنينا.