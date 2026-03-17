- أعربت أندية عربية عن استيائها من الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم بسبب قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، حيث نشر الأهلي المصري بياناً يعترض فيه على تأجيل اجتماع لجنة الاستئناف بشأن عقوبته بخوض مباراة دون جمهور ضد الترجي التونسي. - الهلال السوداني انتقد التحكيم الأفريقي، مشيراً إلى تحيز مستمر حرمه من التتويج، وطالب الكونفيدرالية بوضع معايير دقيقة لاختيار الحكام، مرفقاً فيديو يوضح الأخطاء التحكيمية. - نجم الوداد المغربي، حكيم زياش، انتقد التحكيم في مباراة فريقه ضد أولمبيك آسفي، مشيراً إلى أداء مخيب للآمال في عدة مباريات، مما يستدعي تحسين اختيار الحكام مستقبلاً.

عبّرت أندية عربية عن غضبها من الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، وذلك بعد ختام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وكذلك كأس الكونفيدرالية. وبادر الأهلي المصري بنشر بيان رسمي، معبراً من خلاله عن غضبه من تأجيل اجتماع لجنة الاستئناف للنظر في اعتراض الأهلي على معاقبته بخوض مباراة دون حضور الجمهور، ما يعني أن "نادي القرن" سيُواجه الترجي التونسي يوم السبت المقبل، دون دعم جماهيره في اللقاء الحاسم.

وكانت جولة الذهاب قد حسمها الترجي بنتيجة (1ـ0) في ملعب حمادي العقربي برادس، ويأمل الأهلي في قلب الطاولة، وبالتالي قدم اعترضاً منذ معاقبته من قبل الكونفيدرالية الأفريقية، طعناً في العقوبات التي كانت نتيجة الأحداث التي وقعت في مباراة الفريق أمام الجيش المغربي في الجولة السادسة من دور المجموعات، إذ يصرّ الأهلي على النظر في اعتراضه قبل مباراة الإياب.

كما نشر فريق الهلال السوداني بدوره بياناً، عبّر من خلاله عن غضبه من أداء الحكم في مباراة الفريق أمام نهضة بركان المغربي، وجاء في البيان: "أن الأزرق ظل يعاني بشدة من التحكيم الأفريقي، منذ النسخة الأولى التي شارك فيها، مشيراً لدور التحكيم في "حرمان الأزرق من التتويج بالبطولة الأفريقية في أكثر من نسخة، بسبب التحيّز المستمر، إضافة إلى أن ذات النهج تواصل في النسخة الحالية" على حد وصف البيان. وتابع: "ناشد الهلال (كاف) بضرورة وضع تدابير ومعايير دقيقة لطواقم التحكيم التي تدير مباريات البطولة، خاصة في مراحلها الحاسمة، لتفادي ظلم الأندية، وأرفق نادينا مع الخطاب فيديو يوضح الأخطاء التحكيمية التي صاحبت المباراة الأخيرة.

في الأثناء، عبّر نجم الوداد المغربي، حكيم زياش عن غضبه من أداء الحكم في لقاء فريقه أمام أولمبيك آسفي (1ـ1)، في كأس الكونفيدرالية حيث نشر على حسابه على خاصية ستوري في إنستغرام: "أراكم يوم الأحد القادم، ملاحظة، شكرا للحكم/الفار". ولم يصدر بيان عن فريق الوداد بشأن الحكم، وهي المرة الثانية التي ينتقد خلالها زياش الحكام في مسابقة الكونفيدرالية هذا الموسم. وقد كان أداء التحكيم مخيباً في عديد المباريات، ما سيفرض على الكونفيدرالية المزيد من التحري في اختيار الحكام مستقبلاً.