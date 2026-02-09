الأندية العربية تواجه أزمات في أبطال أفريقيا والأمل في جولة الحسم

- ضمن الأهلي وبيراميدز من مصر والملعب المالي التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تصدر بيراميدز مجموعته، بينما يحتاج الأهلي للتعادل في مباراته الأخيرة لضمان الصدارة. - الهلال السوداني يتصدر مجموعته الثالثة ويملك فرصة كبيرة للتأهل، بينما يواجه مولودية الجزائر تحدياً كبيراً أمام صن داونز، والترجي التونسي مهدد بعدم التأهل إذا خسر أمام بيترو الأنغولي. - تعاني الأندية العربية من صعوبات غير معتادة في هذه النسخة، وتأمل الجماهير في تأهل فرق مثل نهضة بركان والترجي والهلال لتعزيز الحضور العربي.

تُواجه الأندية العربية المشاركة في مجموعات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم صعوبات في تأمين التأهل لربع النهائي، فقبل جولة واحدة من نهاية السباق، ضمنت ثلاثة أندية فقط التأهل وهي الأهلي وبيرامديز من مصر والملعب المالي، في حين ما زالت بقية الفرق العربية الأخرى تُصارع من أجل الحصول على بطاقة الدور المقبل، والبعض منها فقد الأمل نهائياً.

وضمن حامل اللقب بيراميدز الوصول إلى الدور المقبل في صدارة المجموعة الأولى بعد أن حصد 13 نقطة بمرور خمس جولات، ويملك فارقاً مهماً عن نهضة بركان المغربي الذي يحتل الوصافة برصيد سبع نقاط، ولكنه لم يضمن بعد التأهل ومهدد من باور ديناموز الذي يشترك معه في الصدارة، ولكن فرص الفريق المغربي في التأهل قائمة، بما أنه يُواجه في الجولة الأخيرة نادي ريفيرز النيجيري بينما سيلعب ديناموز أمام بيراميدز.

وفي المجموعة الثانية، ضمن الأهلي المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات بالمسابقة، التأهل ولكنه لم يضمن بعد صدارة المجموعة التي تجنبه مواجهة فرق قوية في الدور المقبل من المسابقة، وسيكون الأهلي مجبراً على التعادل في اللقاء الأخير أمام الجيش المغربي لضمان المركز الأول، ولن تكون المباراة سهلة بما أن الفريق المغربي في حاجة بدوره إلى التعادل ليضمن التأهل، بما أن فريق يانغ أفريكانز التنزاني في رصيده خمس نقاط وينتظر الفرصة من أجل تخطيه. وفي هذه المجموعة، ودّع فريق شبيبة القبائل المنافسة رسمياً وفقد آماله في التأهل للدور المقبل.

ويملك الهلال السوداني فرصة كبيرة للتأهل في صدارة مجموعته الثالثة التي يقودها برصيد ثماني نقاط، ذلك أنه سيلعب في آخر جولة أمام لوبوبو صاحب المركز الأخير، بينما سيكون فريق مولودية الجزائر في تحد كبير للدفاع عن مركزه الثاني، بما أنه سيحل ضيفاً على صن داونز الجنوب أفريقي، الذي يحتاج للانتصار ليتأهل بعد أن بلغ النهائي في النسخة الماضية، ولهذا سيخوض الفريق الجزائري مباراة قوية للغاية هي أشبه بلقاء نهائي من أجل تخطي هذا الدور، وسيواجه خصماً عنيداً.

وسيكون الترجي التونسي مهدداً بعدم التأهل للدور المقبل في حال خسر مباراته الأخيرة أمام بيترو الأنغولي، ذلك أن الترجي فقد أمله رسمياً في تصدر المجموعة بعد تألق الملعب المالي، وعليه أن يُدافع عن مركز الوصافة الذي يشترك فيه مع الفريق الأنغولي مع أفضلية للترجي في فارق الأهداف. ورغم أن صاحب اللقب في أربع مناسبات سابقة يبدو قادراً على تخطي الدور بسلام، إلا أن الأحداث التي واجهت الفريق في الأيام الماضية، بعد الهزيمة في مالي، وإقالة المدرب ماهر الكنزاري، من شأنها أن تزيد الوضع تعقيداً وتدفع الترجي إلى دخول المباراة بشعار "ممنوع الخطأ"، أملاً في التأهل أولا ثم العمل على الحصول على اللقب للمرة الخامسة في تاريخه.

وتحصد الفرق العربية عادة نتائج أفضل في دوري أبطال أفريقيا، تضمن لها التأهل سريعاً لربع النهائي، غير أنها واجهت خلال هذه النسخة صعوبات كبيرة، ما جعل الأمل في ضمان التأهل مرتبطاً بالأسبوع السادس والحاسم، وتأمل الجماهير العربية مشاهدة أندية نهضة بركان والترجي الرياضي والهلال السوداني ومولودية الجزائر تحصد ورقة التأهل، ليكون الحضور عربياً مهماً في الدور المقبل، ما يرفع فرص الكرة العربية في حصد اللقب مجدداً.